Сообщается, что все пассажиры рейса, контактировавшие с ней, взяты на карантин, как и родные женщины. Сейчас заболевшая находится в Волгограде в инфекционном отделении больницы и чувствует себя удовлетворительно.

В Волгограде зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

Происшествия Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене "Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.

Космос Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.

Наука Почему не стоит заводить детей, сидя на карантине Ученые пока не знают, как отразятся на здоровье будущих поколений изменения семенной жидкости, вызванные хроническим стрессом отцов, но опасаются, что это может повысит частоту психологических расстройств у рожденных, после пандемии детей.

Общество Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.

Футбол «Рома» интересуется полузащитником «Шахтера» Антонио Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах 19-летнего бразильца заинтересована Рома и лично главный тренер команды Паулу Фонсека, знакомый с игроком по совместной работе в украинском клубе.

Политика Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Энергетика Нефть марки Brent дорожает более чем на 5% Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на все экономики мира Коронавирус негативно отражается на всех экономиках мира, премьер Михаил Мишустин ежедневно докладывает о ситуации в стране, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по борьбе с распространением заболевания в России.

Политика Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.

Общество Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.

Футбол Чемпионат Белоруссии отказались прерывать из-за коронавируса В Белорусской федерации футбола (АБФФ) заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в стране позволяет проводить матчи чемпионата по футболу, в том числе со зрителями на трибунах.