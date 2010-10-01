Происшествия
Волжская правда (г. Волжский)В Волгограде зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом
Сообщается, что все пассажиры рейса, контактировавшие с ней, взяты на карантин, как и родные женщины. Сейчас заболевшая находится в Волгограде в инфекционном отделении больницы и чувствует себя удовлетворительно.
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В Волгограде зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом
Волжская правда (г. Волжский)06:26
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