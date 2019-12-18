Общество

ИзвестияИзвестияВ Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря. В целях компенсации рабочего времени суббота, 28 декабря, станет рабочим днем в регионе.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

31 декабря 2019 года губернатор Бочаров объявил выходным днем

НовостиВолгограда.ру06:11

В Волгоградской области 31 декабря станет выходным днем

Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области04:59

31 декабря официально объявлено выходным днем в Волгоградской области

Блокнот Волгоград06:36

В Волгоградской области 31 декабря 2019 года будет выходным днем

Волгоградская правда05:30

Отработаете 28-го: 31 декабря в Волгоградской области объявили выходным днем

V1.ru05:28

Волгоградский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

РИА Новости05:16

31 декабря в Волгоградской области объявили выходным днем

ИА Городские вести. Волгоград05:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 08:29
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели 03:54
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Общество

СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово

Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.
РБК 15:14
Шоу-бизнес

Кристина Асмус и Гарик Харламов впервые вышли в свет после скандала

Примечательно, что пара впервые вышла в свет после громкого скандала, связанного с картиной "Текст", и слухов о расставании.
Комсомольская правда 08:15
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM вчера в 19:58
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Российская газета вчера в 18:42
Политика

В Палате представителей проголосуют по импичменту президента США

18 декабря - в среду - в Палате представителей пройдет голосование по 2-м статьям обвинения в отношении американского лидера Дональда Трампа в рамках импичмента, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 01:30
Футбол

«Сочи» разорвал контракт с Кудряшовым

Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что южане расторгли контракт с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.
Sport.ru 12:00
Общество

Квартиру Киркорова продадут из-за долгов по ипотеке

Вести.Ru 09:18
Политика

Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Известия 13:52
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Вести.Ru 14:23
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

Британские ученые провели исследование и выяснили, какие алкогольные напитки являются самыми опасными – вызывающими сильное опьянение и самое сильное похмелье.
9111.ru вчера в 04:24
Происшествия

Подозреваемый в насилии над дочерью житель Ленобласти не признал вину

Подозреваемый в насилии над несовершеннолетней дочерью в Гатчинском районе Ленинградской области не признал вину, сообщает ТАСС.
РБК 06:42
Политика

СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
РБК 11:38
Наука

Схематичное объяснение действий повысило доверие людей к роботу

Эксперименты на добровольцах, которым робот объяснял свои действия разными методами, показали, что схематические объяснения в виде последовательности базовых действий, совмещенные с их графическим схематическим представлением, обеспечивают наибольшую уверенность в действиях робота со стороны людей.
N+1 14:02
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока — 2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток — 2». Они напомнили, что в скором времени президент США должен подписать оборонный бюджет, в который включены санкции против этого проекта, что может стать для компании сокрушительным ударом.
РБК 15:10
Культура

Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
ФАН 16 декабря в 21:53
Общество

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Армия и оружие

В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы

Российская газета 14:53
Экономика

В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м).
RT на русском 14:51
Политика

В Европе признали выполнение Украиной условий для транспортировки газа

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза признал выполнение Украиной условий для транспортировки газа.
Lenta.ru вчера в 13:45
Общество

Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
ТАСС 08:58
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru 14:53
Наука

Археологи восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки

ToDay News Ufa 10:06
Футбол

Братья Березуцкие, скорее всего, не войдут в штаб Слуцкого в «Рубине»

Как стало известно «СЭ», вероятность появления братьев Василия и Алексея Березуцких в тренерском штабе казанской команды после назначения Леонида Слуцкого не велика.
Спорт-Экспресс вчера в 07:51
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых переговоров по транзиту газа

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае срыва переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной они могут возобновиться весной 2020 года.
ФАН вчера в 23:02
Наука

Искусственный интеллект предсказывает риск рака груди

Ученые из Швеции разработали модель риска на основе глубокой сети нейронов - это разновидность искусственного интеллекта, которая может добывать большие объемы информации из маммограмм.
MedikForum.ru 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Иванович Бочаров
Российский военный деятель
Российский военный и государственный деятель. Губернатор Волгоградской области с 24 сентября 2014. Заместитель губернатора Брянской области, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V-VI созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное