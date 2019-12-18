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Общество СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.

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