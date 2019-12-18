Общество
ИзвестияВ Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря. В целях компенсации рабочего времени суббота, 28 декабря, станет рабочим днем в регионе.
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В Волгоградской области 31 декабря станет выходным днем
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области04:59
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Наука
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Эксперименты на добровольцах, которым робот объяснял свои действия разными методами, показали, что схематические объяснения в виде последовательности базовых действий, совмещенные с их графическим схематическим представлением, обеспечивают наибольшую уверенность в действиях робота со стороны людей.
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В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России
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В Европе признали выполнение Украиной условий для транспортировки газа
Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза признал выполнение Украиной условий для транспортировки газа.
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Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
Экономика
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