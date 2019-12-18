Общество
Волжский.руВ Волгоградской области 31 декабря объявили выходным днем
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о переносе выходного дня на 31 декабря. Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе обладминистрации, в целях компенсации трудового времени рабочим днем объявлена суббота, 28 декабря.
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В Волгоградской области 31 декабря станет выходным днем
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области04:59
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Предсказана судьба самой одинокой галактики Вселенной
Новые исследования позволили предсказать ее дальнейшую судьбу, сообщает Forbes.
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В организации сообщили, что стоимость задержанной партии составляет $79,3 тыс. Партия метадона весом более тонны была обнаружена сотрудниками таможни московского аэропорта накануне.
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Общество
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Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
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Политика
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Токио принять эффективные меры по соблюдению положений двусторонних договоренностей, чтобы не допускать повторения инцидента с задержанными в водах южной части Курил японских рыболовецких судов, сообщает ТАСС.
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Общество
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Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.