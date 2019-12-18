Общество

Волжский.руВолжский.руВ Волгоградской области 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о переносе выходного дня на 31 декабря. Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе обладминистрации, в целях компенсации трудового времени рабочим днем объявлена суббота, 28 декабря.
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31 декабря в Волгоградской области объявили выходным днем

ИА Городские вести. Волгоград05:48

31 декабря официально объявлено выходным днем в Волгоградской области

Блокнот Волгоград06:36

В Волгоградской области 31 декабря 2019 года будет выходным днем

Волгоградская правда05:30

Отработаете 28-го: 31 декабря в Волгоградской области объявили выходным днем

V1.ru05:28

Волгоградский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

РИА Новости05:16

В Волгоградской области 31 декабря станет выходным днем

Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области04:59

31 декабря 2019 года губернатор Бочаров объявил выходным днем

НовостиВолгограда.ру06:11
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Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

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Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

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В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля

В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.
РБК 10:29
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Футбол

Гендиректор «Спартака» Цорн: довольны тем, как команда начала играть при Тедеско

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн подвел итоги первой половины сезона.
Вести.Ru 09:45
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СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.
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Спорт

В Кремле подтвердили награждение министра спорта орденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что министр спорта орденом Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:01
Музыка

«Человек Кадырова»: правду о Тимати рассказал Умар Джабраилов

Умар Джабраилов рассказал Би-Би-Си о подробностях инцидента, который стал, по его мнению, однозначным свидетельством того, что рэпер Тимати - Тимур Юнусов – с 2008 года находится под покровительством Рамзана Кадырова.
Live24 09:36
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Газета Кемерова 09:16
Происшествия

Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
РБК 10:03
Общество

Появились фото из дома Гуцериева после обысков

Ранее 18 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники ФСБ прибыли в квартиру бизнесмена Гуцериева, расположенную в столичном районе Хамовники, и офисы нескольких компаний.
Lenta.ru 08:33
Политика

Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
REGNUM 08:28
Политика

В ЛНР латвийского шпиона «Эльфа» приговорили к 10,5 годам тюрьмы

Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил к 10,5 годам тюрьмы жителя Латвии, завербованного, по данным МГБ ЛНР, латвийской спецслужбой под псевдонимом "Эльф".
РИА Новости 06:59
Футбол

Марадона назвал лучшего футболиста в истории

Матч ТВ 08:40
Космос

Предсказана судьба самой одинокой галактики Вселенной

Новые исследования позволили предсказать ее дальнейшую судьбу, сообщает Forbes.
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Происшествия

В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково

В организации сообщили, что стоимость задержанной партии составляет $79,3 тыс. Партия метадона весом более тонны была обнаружена сотрудниками таможни московского аэропорта накануне.
РБК 04:01
Политика

Володин подвёл итоги работы Госдумы в 2019 году

Об итогах работы Госдумы в 2019 году спикер палаты Вячеслав Володин рассказал парламентским журналистам в последний пленарный день уходящего года.
Парламентская газета 05:29
Экономика

Миронов предложил потратить остатки бюджета на 13-е зарплаты и пенсии

Деньги, оставшиеся в бюджете этого года, следует потратить на 13-ые зарплаты, пенсии или стипендии.
Российская газета 09:17
Общество

«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса».
RT на русском 02:41
Происшествия

Во время столкновений у Рады пострадали 23 правоохранителя

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что во время столкновений у здания Верховной рады во вторник пострадали 23 правоохранителя и 11 граждан, в том числе один журналист.
РИА Новости 07:16
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Наука

У собак есть способности к счету, похожие на человеческие

Собаки и люди разделены 80 миллионами лет эволюции, а, значит, результаты данного исследования могут служить серьезным доказательством того, что большинство млекопитающих рождается со способностью считать.
Машины и Механизмы 01:18
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
Здоровье

В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
РБК 09:43
Политика

Захарова призвала Токио не допускать инцидентов с японскими рыбаками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Токио принять эффективные меры по соблюдению положений двусторонних договоренностей, чтобы не допускать повторения инцидента с задержанными в водах южной части Курил японских рыболовецких судов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 09:44
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru вчера в 05:56
Общество

Число видящих в гаджетах ограничение свободы россиян выросло вдвое

По данным ФОМ, 35% опрошенных считают, что гаджеты ограничивают свободу людей. В 2013 году этот показатель составлял 16%.
РБК 10:12
Интернет

Названы худшие пароли 2019 года

Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.
Известия 15 декабря в 06:45
Происшествия

Панин о ссоре с таксистом в Петербурге: «Ручку я ему нечаянно сломал»

Панин отметил, что «ничего экстраординарного не произошло», имея в виду ссору с таксистом, часть из которой оказалась запечатлена на выложенном ранее видео из соцсетей.
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Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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Андрей Иванович Бочаров
Российский военный деятель
Российский военный и государственный деятель. Губернатор Волгоградской области с 24 сентября 2014. Заместитель губернатора Брянской области, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V-VI созывов.
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