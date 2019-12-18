Общество

ИзвестияИзвестияВ Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря. В целях компенсации рабочего времени суббота, 28 декабря, станет рабочим днем в регионе.
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31 декабря 2019 года губернатор Бочаров объявил выходным днем

НовостиВолгограда.ру06:11

31 декабря официально объявлено выходным днем в Волгоградской области

Блокнот Волгоград06:36

В Волгоградской области 31 декабря станет выходным днем

Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области04:59

Отработаете 28-го: 31 декабря в Волгоградской области объявили выходным днем

V1.ru05:28

Волгоградский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

РИА Новости05:16

В Волгоградской области 31 декабря 2019 года будет выходным днем

Волгоградская правда05:30

31 декабря в Волгоградской области объявили выходным днем

ИА Городские вести. Волгоград05:48
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Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец вчера в 09:57
Биатлон

Фуркад прокомментировал отстранение России

Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
Sport.ru 06:14
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
RT на русском 07:48
Космос

Boeing отправляет первую капсулу на МКС

США для транспортировки своих экипажей на МКС сотрудничали с Россией, но в 2014 году заключили многомиллиардный контракт с Boeing и SpaceX.
HotGeo 05:03
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

Парламент ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
RT на русском 08:16
Происшествия

Задравшего стюардессе юбку пьяного россиянина наказали

Отмечается, что в момент посадки на рейс россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения и затем продолжил выпивать во время перелета.
Lenta.ru 08:10
Политика

Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
RT на русском 08:40
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Общество

В Рязанской области 31 декабря объявили выходным днём

В отличие от других субъектов России в Рязанской области последний рабочий день перенесён не на 28, а на 21 декабря.
REGNUM 07:01
Авто

Opel возобновил продажи автомобилей на рынке в России

В России стартовали продажи новых моделей Opel компанией PSA Peugeot Citroen.
Инфорос 16 декабря в 04:55
Политика

Меркель выступила против антироссийских санкций США

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 08:14
Здоровье

После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства

Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Mockva.ru 16 декабря в 15:22
Общество

Госдума приняла закон о виноделии в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Газета.Ru 07:44
Армия и оружие

В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны

На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
ФАН вчера в 18:03
Общество

Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm

Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
Коммерсантъ 08:46
Авто

Дополнено: Skoda приготовила для Индии бюджетный вариант MQB

Драйв 08:44
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Политика

Россия расширила список товаров, запрещенных к ввозу с Украины

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан и товаров, в отношении которых вводятся санкции.
Капитал страны вчера в 09:54
Происшествия

По делу попавшей в выгребную яму девочки задержали ее отчима

Интерфакс 07:45
Происшествия

Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Lenta.ru вчера в 10:53
Здоровье

В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков

В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Газета.Ru 07:50
Общество

Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы

Московский Комсомолец 08:32
Политика

Песков назвал одно из главных событий 2019 года

RT на русском 06:23
Футбол

Глава РПЛ пообещал реформы в российском чемпионате

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что в регламенте чемпионата могут произойти изменения.
NewInform вчера в 13:16
Общество

Госдума приняла закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств

Закон о взаимозаменяемых лекарствах принят в третьем чтении в среду, 18 декабря, сообщили в пресс-службе российского парламента.
Сусанин 06:51
Футбол

Денис Бояринцев покинул пост главного тренера «Текстильщика»

ГЛАС.RU 03:26
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
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Андрей Иванович Бочаров
Российский военный деятель
Российский военный и государственный деятель. Губернатор Волгоградской области с 24 сентября 2014. Заместитель губернатора Брянской области, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V-VI созывов.
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