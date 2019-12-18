Общество
ИзвестияВ Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря. В целях компенсации рабочего времени суббота, 28 декабря, станет рабочим днем в регионе.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
В Волгоградской области 31 декабря станет выходным днем
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области04:59
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Биатлон
Фуркад прокомментировал отстранение России
Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
Космос
Boeing отправляет первую капсулу на МКС
США для транспортировки своих экипажей на МКС сотрудничали с Россией, но в 2014 году заключили многомиллиардный контракт с Boeing и SpaceX.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Парламент ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
Происшествия
Задравшего стюардессе юбку пьяного россиянина наказали
Отмечается, что в момент посадки на рейс россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения и затем продолжил выпивать во время перелета.
Политика
Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Общество
В Рязанской области 31 декабря объявили выходным днём
В отличие от других субъектов России в Рязанской области последний рабочий день перенесён не на 28, а на 21 декабря.
Авто
Opel возобновил продажи автомобилей на рынке в России
В России стартовали продажи новых моделей Opel компанией PSA Peugeot Citroen.
Политика
Меркель выступила против антироссийских санкций США
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2».
Здоровье
После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства
Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Общество
Госдума приняла закон о виноделии в России
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Армия и оружие
В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны
На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
Общество
Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm
Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Политика
Россия расширила список товаров, запрещенных к ввозу с Украины
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан и товаров, в отношении которых вводятся санкции.
Происшествия
Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат
Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Здоровье
В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков
В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Общество
Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы
Политика
Песков назвал одно из главных событий 2019 года
Футбол
Глава РПЛ пообещал реформы в российском чемпионате
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что в регламенте чемпионата могут произойти изменения.
Общество
Госдума приняла закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств
Закон о взаимозаменяемых лекарствах принят в третьем чтении в среду, 18 декабря, сообщили в пресс-службе российского парламента.
Политика
Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.