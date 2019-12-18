Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря. В целях компенсации рабочего времени суббота, 28 декабря, станет рабочим днем в регионе.

Космос Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».

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Космос Boeing отправляет первую капсулу на МКС США для транспортировки своих экипажей на МКС сотрудничали с Россией, но в 2014 году заключили многомиллиардный контракт с Boeing и SpaceX.

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

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Происшествия Задравшего стюардессе юбку пьяного россиянина наказали Отмечается, что в момент посадки на рейс россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения и затем продолжил выпивать во время перелета.

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Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Общество В Рязанской области 31 декабря объявили выходным днём В отличие от других субъектов России в Рязанской области последний рабочий день перенесён не на 28, а на 21 декабря.

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Политика Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса» Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.