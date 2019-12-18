Общество
ИзвестияВ Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря. В целях компенсации рабочего времени суббота, 28 декабря, станет рабочим днем в регионе.
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В Волгоградской области 31 декабря станет выходным днем
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области04:59
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