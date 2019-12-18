Общество

ИзвестияИзвестияВ Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря. В целях компенсации рабочего времени суббота, 28 декабря, станет рабочим днем в регионе.
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31 декабря 2019 года губернатор Бочаров объявил выходным днем

НовостиВолгограда.ру06:11

31 декабря в Волгоградской области объявили выходным днем

ИА Городские вести. Волгоград05:48

В Волгоградской области 31 декабря 2019 года будет выходным днем

Волгоградская правда05:30

31 декабря официально объявлено выходным днем в Волгоградской области

Блокнот Волгоград06:36

Отработаете 28-го: 31 декабря в Волгоградской области объявили выходным днем

V1.ru05:28

Волгоградский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

РИА Новости05:16

В Волгоградской области 31 декабря станет выходным днем

Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области04:59
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Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
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Андрей Иванович Бочаров
Российский военный деятель
Российский военный и государственный деятель. Губернатор Волгоградской области с 24 сентября 2014. Заместитель губернатора Брянской области, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V-VI созывов.
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