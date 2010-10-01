Коронавирус

РИАЦРИАЦВ Волгоградской области остановят движение общественного транспорта

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В Волгоградской области с 1 апреля будут временно прекращены все регулярные межмуниципальные перевозки, не будут ходить междугородние автобусы и электрички. В Волгограде и Волжском приостановится движение общественного городского электротранспорта, включая электрички, автобусов и маршруток.
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В Волгограде и Волжском с 1 апреля остановится общественный транспорт

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