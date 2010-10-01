Коронавирус

РИАЦРИАЦВ Волгоградской области остановят движение общественного транспорта

В Волгоградской области с 1 апреля будут временно прекращены все регулярные межмуниципальные перевозки, не будут ходить междугородние автобусы и электрички. В Волгограде и Волжском приостановится движение общественного городского электротранспорта, включая электрички, автобусов и маршруток.
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В Волгоградской области усиливают меры профилактики распространения коронавирусной инфекции

Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области11:48

Публикуем губернаторское постановление, которым в Волгограде отменяется общественный транспорт

V1.ru14:09

В Волгограде и в Волжском полностью останавливается общественный транспорт

Высота 10211:52

Волгоградская область вводит режим самоизоляции для борьбы с COVID-19

Волгоградская правда12:14

В Волгограде и Волжском с 1 по 5 апреля перестанет ходить общественный транспорт

ИА Городские вести. Волгоград12:25

Движение общественного транспорта приостанавливается в Волгограде из-за коронавируса

Блокнот Волгоград11:45

В Волгоградской области остановят движение общественного транспорта

РИАЦ11:53
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Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Коммерсантъ 13:01
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 13:15
Общество

В МЧС предупредили, что метель в Москве продлится до вечера вторника

Интерфакс 13:55
Общество

Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве

Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
Lenta.ru 15:55
Общество

Сергей Собянин анонсировал новые ограничения в Москве

Накануне в Москве вступили силу ограничения на передвижения.
Говорит Москва 05:30
Наука

Найден новый способ разделения производных бензола

Исследователи из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы и Института химии Китайской академии наук придумали, как просто отделить друг от друга различные изомеры ксилола — производного бензола, имеющего две метильные группы, исходящие из центрального кольца.
Индикатор 13:40
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Москва 24 вчера в 02:42
Здоровье

В Нью-Йорке жители специально собираются, чтобы заразиться коронавирусом

Нью-Йорк, который стал эпицентром вспышки коронавируса в Америке, терпит настоящее бедствие.
Московский Комсомолец 09:34
Общество

Штрафы за фейки об эпидемиях в СМИ могут составить до 10 млн рублей

В России могут начать штрафовать за распространение в СМИ и интернете фейков об угрожающих жизни населения обстоятельствах (в том числе эпидемий) на сумму до 10 млн руб. Такие поправки предложены ко второму чтению законопроекта об изменениях в Административный кодекс (КоАП), его рассмотрят завтра, 31 марта.
Коммерсантъ 16:45
Общество

WSJ сообщила о дефиците золота в США

Инвесторы и банкиры столкнулись с дефицитом золотых слитков и монет в США в свободной продаже, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Коммерсантъ 28 марта в 00:30
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Известия 11:58
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Энергетика

Нефть марки Brent подешевела до 23,37 доллара за баррель

Утром 30 марта нефть марки Brent обвалилась на 6,26% - до 23,37 доллара за баррель.
Московский Комсомолец 02:20
Футбол

Агент: «Лаутаро Мартинес сфокусирован на „Интере“»

Агент нападающего Лаутаро Мартинеса сообщил, что игрок целиком и полностью сосредоточен на игре за "Интер".
Soccer.ru 16:32
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

«Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции

Авиакомпания «Победа» прокомментировала отмену своих рейсов для вывоза россиян из Турции.
Пятый канал 15:01
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

В Италии число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило отметку в сто тысяч.
Страна Советов on-line 13:16
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Общество

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Екатеринбург-ТВ 10:03
Общество

Мэрия Москвы рассказала о правовых основаниях режима самоизоляции в Москве

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по Москве ответили на вопрос о том, есть ли у мэра Москвы Сергея Собянина полномочия вводить ограничения на передвижение граждан в городе.
Коммерсантъ 11:38
Здоровье

Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой

Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
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Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК 15:19
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom вчера в 10:32
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Происшествия

В Петербурге выявили трех потенциальных носителей коронавируса

"За сутки сотрудниками полиции выявлены три факта несоблюдения режима карантина", — сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Neva.Today 16:18
Здоровье

О 5 тысяч зараженных коронавирусом заявили в украинском регионе

Реальное число инфицированных коронавирусом в Закарпатском регионе может достигать 5 тысяч, заявил председатель областного совета Михаил Ривис.
Live24 12:23
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