Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Волгоградской области продлен режим самоизоляции

Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читать в источнике
Комментировать122

Подробнее о событии

Продлён режим самоизоляции: рассказываем, что можно и нельзя волгоградцам

V1.ru10:30

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 16 июня

Волгоградская правда09:52

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до середины июня

Высота 10208:42

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области

Блокнот Волгоград09:44

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 16 июня

МТВ онлайн09:39

Среди новых случаев заражения COVID-19 в Волгоградской области нет завозных

ИА Городские вести. Волгоград10:32

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

РИА Новости09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Общество

Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП

Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
3,3K
Общество

Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
47
Шоу-бизнес

Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
26
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,5K
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга за российский газ

Как сказал Миллер, Россия готова начать переговоры о поставках газа в 2021 году, если Белоруссия выплатит долг.
Газета.Ru 11:09
1K
Общество

Минпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня

Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера для школьников в режиме онлайн 27 июня, при этом центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер».
RT на русском 09:15
33
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
463
Общество

Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»

Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
iReactor вчера в 02:43
37
Здоровье

Перечислены противопоказания для ношения масок

UfacityNews.ru вчера в 06:25
65
Общество

Голикова назвала решение о введении самоизоляции правильным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что считает решение о введении самоизоляции в РФ правильным.
РИА Новости 12:49
Общество

В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет

Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Общество

В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины

Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
Регион 64 11:25
12
Общество

Беглов: Петербург ещё не вышел на плато по коронавирусу

Город на Неве ещё не вышел на плато по коронавирусу.
Neva.Today 12:30
11
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
8
Происшествия

В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

РИА Новости 08:32
15
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
15
Общество

Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.
RT на русском 13:01
Общество

Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38.
Эхо Москвы 10:01
2
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
29
Политика

Зеленского не пригласили на парад Победы в России

О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.
РБК 12:16
2
Общество

На территории всей Тульской области вводится «масочный» режим

Первый заместитель губернатора Валерий Шерин в ходе брифинга об эпедимиологической ситуации в регионе, объявил о введении на территории Тульской области "масочного" режима.
Тульские новости 08:58
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассмеялась в ответ на признание в любви от Джигана

Модель и бывшая супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова ответила коротким смешком на признание в любви от своего экс-возлюбленного.
Вечерняя Москва 05:34
2
Космос

В США отложили первый запуск Crew Dragon с космонавтами

Нынешний запуск должен был стать первым пилотируемым запуском для космического корабля.
Хакасия-Информ вчера в 01:56
1,5K
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
444
Политика

В Раде заявили, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений

Украина имеет полное право выйти из Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.
ФАН 08:40
46
Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
45
Общество

Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Маски и перчатки в столице стали обязательны с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и других помещениях.
РБК 11:02
60
Здоровье

Снизить уровень сахара в крови помогает огурец

Снизить уровень сахара в крови у человека помогает огурец. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:50
13
Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
50
Происшествия

Протесты из-за убийства афроамериканца прошли в восьми городах США

Акции протеста и беспорядки из-за смерти при задержании темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе прошли в восьми городах США.
РЕН ТВ 11:26
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Иванович Бочаров
Российский военный деятель
Российский военный и государственный деятель. Губернатор Волгоградской области с 24 сентября 2014; депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V-VI созывов; заместитель губернатора Брянской области; член Госсовета России. Герой Российской Федерации; член Президиума Государственного совета Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное