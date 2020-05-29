Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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