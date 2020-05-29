Коронавирус
ИзвестияВ Волгоградской области продлен режим самоизоляции
Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Среди новых случаев заражения COVID-19 в Волгоградской области нет завозных
ИА Городские вести. Волгоград10:32
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Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
Общество
Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга за российский газ
Как сказал Миллер, Россия готова начать переговоры о поставках газа в 2021 году, если Белоруссия выплатит долг.
Газета.Ru 11:09
Общество
Минпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня
Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера для школьников в режиме онлайн 27 июня, при этом центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер».
RT на русском 09:15
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Общество
Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»
Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
iReactor вчера в 02:43
Здоровье
Перечислены противопоказания для ношения масок
UfacityNews.ru вчера в 06:25
Общество
Голикова назвала решение о введении самоизоляции правильным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что считает решение о введении самоизоляции в РФ правильным.
РИА Новости 12:49
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Общество
В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины
Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
Регион 64 11:25
Общество
Беглов: Петербург ещё не вышел на плато по коронавирусу
Город на Неве ещё не вышел на плато по коронавирусу.
Neva.Today 12:30
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Происшествия
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
РИА Новости 08:32
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Общество
Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.
RT на русском 13:01
Общество
Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38
Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38.
Эхо Москвы 10:01
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Политика
Зеленского не пригласили на парад Победы в России
О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.
РБК 12:16
Общество
На территории всей Тульской области вводится «масочный» режим
Первый заместитель губернатора Валерий Шерин в ходе брифинга об эпедимиологической ситуации в регионе, объявил о введении на территории Тульской области "масочного" режима.
Тульские новости 08:58
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассмеялась в ответ на признание в любви от Джигана
Модель и бывшая супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова ответила коротким смешком на признание в любви от своего экс-возлюбленного.
Вечерняя Москва 05:34
Космос
В США отложили первый запуск Crew Dragon с космонавтами
Нынешний запуск должен был стать первым пилотируемым запуском для космического корабля.
Хакасия-Информ вчера в 01:56
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Политика
В Раде заявили, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений
Украина имеет полное право выйти из Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.
ФАН 08:40
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Маски и перчатки в столице стали обязательны с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и других помещениях.
РБК 11:02
Здоровье
Снизить уровень сахара в крови помогает огурец
Снизить уровень сахара в крови у человека помогает огурец. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:50
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Происшествия
Протесты из-за убийства афроамериканца прошли в восьми городах США
Акции протеста и беспорядки из-за смерти при задержании темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе прошли в восьми городах США.
РЕН ТВ 11:26