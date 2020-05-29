Коронавирус
ИзвестияВ Волгоградской области продлен режим самоизоляции
Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читать в источнике
Оценить221
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Общество
Митрохина задержали за одиночный пикет на Петровке, 38
Коммерсантъ 05:53
Транспорт
В Петербурге возобновят действие льготных проездных
С 1 июня в Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов.
Город+ вчера в 11:45
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Единоборства
Российский боец ММА Кунченко покинул UFC
Sport24.ru 10:53
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 13:59
Футбол
Бывший игрок «Спартака» Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии
Хорватская прокуратура сняла обвинения с тренера-селекционера киевского «Динамо» Огнена Вукоевича по подозрению в домашнем насилии, сообщает Gol.hr.
Спорт-Экспресс 12:44
Единоборства
Глава UFC назвал лучшего бойца в истории
RT на русском 12:27
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Российская газета 10:11
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Общество
В регионах ЦФО продлили ограничения в связи с COVID-19
В Липецкой области меры продлены до 20 июня. Об этом сообщили в администрации региона.
Российская газета 10:15
Общество
Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Политика
Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков
Агентство, подведомственное Министерству иностранных дел, занимается продвижением положительного образа России, поддержкой русского языка, работой с соотечественниками и гуманитарным содействием.
Коммерсантъ 08:15
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру вчера в 18:55
Наука
В Шотландии нашли древнейшую в мире многоножку возрастом 425 млн лет
Ученые выяснили, что возраст окаменелости многоножки Kampecaris obanensis, найденной на шотландском острове Керрера, составляет 425 миллионов лет.
РЕН ТВ вчера в 17:19
Экономика
Ожидание пресс-конференции Трампа по Китаю насторожило биржи Нью-Йорка
Издание пишет, что объявление президентом США Дональдом Трампов планов о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной Китаю «породило у участников рынка опасения по поводу трений между двумя крупнейшими экономиками мира».
ИА Красная Весна вчера в 17:05
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Шоу-бизнес
Возлюбленная Илона Маска продаст часть души за $10 млн
Instagram Канадская певица Граймс, возлюбленная американского предпринимателя Илона Маска, собирается выставить на продажу картину стоимостью $10 млн, к которой прилагается документ на приобретение части ее души.
РЕН ТВ 10:17
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала, как вышла на сцену пьяной
Paparazzi.ru 08:17
Авто
Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28