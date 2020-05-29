Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Волгоградской области продлен режим самоизоляции

Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

РИА Новости09:45

Продлён режим самоизоляции: рассказываем, что можно и нельзя волгоградцам

V1.ru10:30

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 16 июня

Волгоградская правда09:52

Оперштаб Волгоградской области продлил самоизоляцию до 16 июня

МТВ онлайн13:50

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области

Блокнот Волгоград09:44

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлён до 16 июня

ИА Городские вести. Волгоград09:37

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до середины июня

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Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
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От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

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Митрохина задержали за одиночный пикет на Петровке, 38

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Транспорт

В Петербурге возобновят действие льготных проездных

С 1 июня в Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов.
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Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
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Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
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Sport24.ru 10:53
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В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
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Футбол

Бывший игрок «Спартака» Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии

Хорватская прокуратура сняла обвинения с тренера-селекционера киевского «Динамо» Огнена Вукоевича по подозрению в домашнем насилии, сообщает Gol.hr.
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Глава UFC назвал лучшего бойца в истории

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Происшествия

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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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РИА Новости 13:00
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Общество

В регионах ЦФО продлили ограничения в связи с COVID-19

В Липецкой области меры продлены до 20 июня. Об этом сообщили в администрации региона.
Российская газета 10:15
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Общество

Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
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Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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Политика

Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков

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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

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Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
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В Шотландии нашли древнейшую в мире многоножку возрастом 425 млн лет

Ученые выяснили, что возраст окаменелости многоножки Kampecaris obanensis, найденной на шотландском острове Керрера, составляет 425 миллионов лет.
РЕН ТВ вчера в 17:19
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Ожидание пресс-конференции Трампа по Китаю насторожило биржи Нью-Йорка

Издание пишет, что объявление президентом США Дональдом Трампов планов о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной Китаю «породило у участников рынка опасения по поводу трений между двумя крупнейшими экономиками мира».
ИА Красная Весна вчера в 17:05
Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

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RT на русском 08:25
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Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

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Российский военный и государственный деятель. Губернатор Волгоградской области с 24 сентября 2014; депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V-VI созывов; заместитель губернатора Брянской области; член Госсовета России. Герой Российской Федерации; член Президиума Государственного совета Российской Федерации.
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