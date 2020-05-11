Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области. Решение принято 11 мая на заседании регионального оперативного штаба.

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