Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области. Решение принято 11 мая на заседании регионального оперативного штаба.
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая

Все для Вас11:49

Сидим дома до конца весны: в Волгоградской области продлили режим самоизоляции

V1.ru07:52

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая

ИА Городские вести. Волгоград09:04

Бочаров продлил режим самоизоляции в Волгоградской области до конца мая

НовостиВолгограда.ру08:34

До лета: в Волгоградской области продлен режим самоизоляции

Высота 10208:28

В Волгограде режим самоизоляции продлен до конца мая

СоцИнформБюро09:17

В Волгоградской области до 31 мая продлен режим самоизоляции

Крестьянская жизнь07:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:47, Ашберн
Происшествия

В сети появился фильм о крушении самолёта АН-148 «Москва — Орск»

Orsk.ru 04:15
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
37
Общество

Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений.
Газета.Ru 12:25
130
Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников медучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 09:40
44
Политика

Власти Чувашии не разрешили работать всем организациям

Ранее в Чувашии была разрешена работа производственных предприятий, организаций строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности.
PRO Город Чебоксары 11:34
4
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
918
Общество

Петербург не выходит из «коронавирусного» режима до 31 мая

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге до 31 мая в городе сохранятся все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Piter.tv 11:53
33
Общество

В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим

Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
143
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
212
Политика

Путин назвал беспрецедентным характер новых мер по поддержке граждан

Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным характер мер по поддержке экономики и российских граждан.
РЕН ТВ 12:03
5
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
520
Общество

В Петербурге ввели масочный режим

Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец вчера в 05:31
1,1K
Игры

Blizzard может представить обновленную Diablo II уже в этом году

Blizzard Entertainment планирует в скором времени выпустить обновленную версию культовой игры Diablo II, сообщает французское издание ActuGaming со ссылкой на источник, близкий к компании.
NewInform вчера в 13:09
4
Политика

Путин поручил довести до медиков апрельские выплаты до 15 мая

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам направить до 15 мая выплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом.
Коммерсантъ 10:19
61
Общество

Сайт Госуслуг рухнул после обращения Путина

Сайт предоставления федеральных госуслуг упал после заявления президента Владимира Путина о возможности оформить там заявление на получение единовременной выплаты в 10 тыс рублей на ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно.
Московский Комсомолец 11:10
1
Экономика

Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу

ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал.
Profibeer.ru 10:29
105
Политика

Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней

Более шести недель длился период нерабочих дней в России, что позволило замедлить развитие эпидемии коронавируса.
Зеленоград сегодня 10:54
155
Общество

Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19

Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
2,5K
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
73
Политика

Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней

В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50
5,4K
Экономика

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 06:45
253
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
45
Технологии

Разработан новый тест на коронавирус, дающий результат за 15 минут

В медицинском издании Frontiers in Medicine был опубликован материал, в котором говорится о том, что учеными был разработан новый тест на коронавирус, дающий результат за 15 минут и с точностью 99,5%. По мнению экспертов, новинка, названная Ag Respi-Strip, может оказаться полезной в рамках более широкой стратегии сортировки людей.
Ferra 10:49
Здоровье

До 31 мая продлили режим самоизоляции в Волгоградской области

Сегодня, 11 мая, в Волгоградской области было принято решение о продлении режима самоизоляции. Сидеть дома жителям придется до начала лета.
Блокнот Волгоград 10:42
Единоборства

Усик принял вызов на бой от борца Грицая

Metaratings 11:26
Фигурное катание

Плющенко вступился за Трусову после нападок хореографа Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
Народные новости вчера в 12:11
12
Общество

Губернатор Ленобласти рассказал, как переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признался, что переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Пятый канал 07:04
248
Фигурное катание

Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

РИА Новости 11:16
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции

По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru вчера в 19:54
22
Политика

Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин объявил о завершении государственных нерабочих дней, введенных в стране с 30 марта.
ИА СИА-Пресс 09:33
14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное