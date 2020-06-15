Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. Решение принято 15 июня на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Андрея Бочарова, сообщает пресс-служба администрации региона.

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