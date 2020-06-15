Коронавирус
REGNUMВ Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. Решение принято 15 июня на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Андрея Бочарова, сообщает пресс-служба администрации региона.
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Происшествия
Открывший стрельбу по полицейским мужчина скончался в Москве
Злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям на Ленинском проспекте, когда они сидели в служебном автомобиле.
Газета.Ru 11:36
Футбол
Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол
Екатерина Смольникова, супруга правого защитника «Зенита», призналась в своем отношении к футболу.
Нева Спорт 13 июня в 13:25
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Наука
Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера
Негативное мышление увеличивает риски развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Взаимосвязь установили британские ученые.
Народные новости 09:32
Энергетика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Единоборства
Фергюсон бросил вызов Макгрегору
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram бросил вызов недавно завершившему карьеру ирландцу Конору Макгрегору.
Lenta.ru 12:31
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Российская газета 06:44
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские паспорта для жителей Донбасса - это "филькина грамота".
Газета.Ru 10:43
Футбол
РПЛ стала худшей в Европе по доходам от матчей
Доход РПЛ в сезоне-2018/2019 от реализации билетов, активности на аренах и прочего составил 52 миллиона евро.
ProstoProSport 12:30
Культура
Агата Муцениеце встретится с Прилучным на съемочной площадке
Агата Муцениеце встретится с Прилучным на съемочной площадке Актриса признается, что ее пугают съемки с бывшим супругом.
Экспресс газета вчера в 14:40
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Футбол
Липецкий «Металлург» пока не принимают в ФНЛ
Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Липецкой области Михаил Маринин заявил, что в предстоящем сезоне у липецкого футбола будут две амбициозные задачи: подготовить стадион и завоевать путёвку в ФНЛ по спортивному принципу.
Gorod48 11:11
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат Эльман Пашаев, защищающего обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, высказался по поводу поведения семьи погибшего курьера Сергея Захарова — она решила никак не контактировать с актером и не принимать от него никакой помощи.
Городовой 04:14
Футбол
Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге
Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 пройдёт в Санкт-Петербурге.
News.ru 12:16
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Авто
В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet
На российском рынке возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet — дистрибьютором автомобилей, которые выпускают в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, стала компания «Келес Рус».
Коммерсантъ 12:14
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины: Нужны корабли с ракетным вооружением для соответствия стандартам НАТО
Министерство обороны Украины сообщило о проведении переговоров по вопросу переформатирования военно-морских сил Украины под натовский стандарт.
Военное обозрение 09:07
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Футбол
В Испании утверждают, что Азмун близок к переходу в «Арсенал»
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Арсенал», сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агиляр.
Спорт-Экспресс 10:59
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Экономика
Индексы Уолл-стрит открыли неделю в красной зоне
Как сообщало ИА REGNUM, американский фондовый рынок провел неуверенно всю прошлую неделю, к концу недели индексы растеряли практически всю прибыль после начала снятия «коронавирусных ограничений» в США.
REGNUM 12:07
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Игры
В Star Wars: Squadrons геймеры станут пилотами из «Звёздных войн»
Редвуд-Сити, США, 15 июня 2020, 18:46 — REGNUM Electronic Arts анонсировала новую игру по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Squadrons.
REGNUM 11:46