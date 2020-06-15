Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. Решение принято 15 июня на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Андрея Бочарова, сообщает пресс-служба администрации региона.

Здоровье 67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 317

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Происшествия Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым. 1

Общество Захарова прокомментировала сериал Би-би-си «Отравление в Солсбери» Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала в понедельник, 15 июня, в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» новый сериал английского телеканала Би-би-си об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «пропагандой» и «дезинформацией». 6

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Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 1,1K

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 2,1K

Здоровье Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений. 8

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