Коронавирус
REGNUMВ Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. Решение принято 15 июня на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Андрея Бочарова, сообщает пресс-служба администрации региона.
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Здоровье
67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 13 июня в 05:15
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия 11:26
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Общество
Захарова прокомментировала сериал Би-би-си «Отравление в Солсбери»
Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала в понедельник, 15 июня, в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» новый сериал английского телеканала Би-би-си об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «пропагандой» и «дезинформацией».
Известия 19:56
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Российская газета 18:37
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Общество
В 13 городах России отменили праздничные шествия в честь Победы
Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в 13 российских городах.
РИА Новости 19:58
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Космос
В небе над Австралией замечено зеленое свечение
Популярная механика 02:36
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости 14:11
Футбол
«Боюсь, протесты перерастут в нечто масштабное». Известный английский тренер — о беспорядках в Лондоне
Спорт-Экспресс 01:15
Музыка
Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году
Слово и Дело 10:54
Здоровье
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Кино
Премьера фильма Нолана «Довод» официально перенесена
Выход на экраны одного из самых ожидаемых фильмов ближайшего будущего «Довод» перенесла студия-изготовитель Warner Bros.
NewInform 13 июня в 02:37
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости 21:05
Происшествия
В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте
Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
Происшествия
Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку
По предварительным данным, 15-летняя девочка начала тонуть в водовороте на реке Онон в 2 км от села Нижний Цасучей, пока на берегу отдыхала компания родственников.
ТАСС 22:29
Наука
Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавров
Аргентинские палеонтологи обнаружили окаменелости нового вида динозавров с похожими на крылья конечностями, предназначенными для быстрого бега.
NewInform 12:48
Общество
В Нью-Йорке расформировали подразделение полиции в штатском
Подразделение полиции в штатском по борьбе с преступностью расформировано в Нью-Йорке, заявил шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши 15 июня в ходе пресс-конференции.
ИА Красная Весна 17:58
Общество
Виталий Кличко вновь оконфузился, выступая в прямом эфире
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко в очередной раз угодил в комичную ситуацию, оговорившись во время выступления в прямом эфире.
РИА Новости 12:15
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 22:54
Политика
Украина отказалась считать обязательными минские соглашения
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, заместитель руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Александр Мережко заявил, что минские соглашения носят рекомендательный характер.
Lenta.ru 12:22
Культура
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 15:14