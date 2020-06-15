Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. Решение принято 15 июня на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Андрея Бочарова, сообщает пресс-служба администрации региона.
Читать в источнике
Комментировать291

Подробнее о событии

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 23 июня

РИА Новости08:55

В Волгоградской области режим самоизоляции продлён до 23 июня

РИАЦ08:35

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области

Блокнот Волгоград08:40

Ограничения из-за коронавируса в Волгоградской области снимут 23 июня

КП - Волгоград08:37

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлили

Волгоградская правда08:41

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до парада

Высота 10208:39

В Волгограде и области до 23 июня продлили режим всеобщей изоляции

V1.ru08:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:11, Ашберн
Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
47
Футбол

«Севилья» упустила победу в матче с «Леванте»

«Леванте» сыграл вничью с «Севильей» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 15:33
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru 06:20
12
Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
РИА Новости 13:33
570
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
760
Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
568
Политика

Трамп планирует 16 июня подписать указ о реформе полиции

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во вторник планирует подписать "всеобъемлющий" указ о полицейской реформе.
Московский Комсомолец 16:28
Футбол

«Челси» может купить алжирского нападающего из Чемпионшипа

Лондонский «Челси» интересуется алжирским нападающим «Брентфорда» Саидом Бенрахмой, утверждает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в своём «твиттере».
Чемпионат 15:55
Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС 09:03
362
Здоровье

Врача поразило, как COVID-19 изменил больных

Полный отказ от курения выбрало большинство больных COVID-19, сообщил пульмонолог Александр Пальман 15 июня в эфире радиостанции «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 12:59
11
Общество

Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев

В понедельник умер первый министр здравоохранения Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:39
2
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
147
Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
147
Общество

В Тульской области откроются строительные магазины

С завтрашнего дня в Тульской области откроются строительные магазины и пляжи.
Первый Тульский 15:49
4
Общество

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт в формате телетрансляции

В Смольном представили программу праздника выпускников "Алые паруса", который в этом году перенесён с улиц Петербурга в телевизионный формат.
DP.RU 06:12
136
Общество

Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости вчера в 18:48
63
Происшествия

Установлена личность стрелявшего по сотрудникам ГИБДД мужчины

Как стало известно ранее, в Москве на Ленинском проспекте 15 июня произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста.
Газета.Ru 13:23
2,5K
Экономика

В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей

Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
17
Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
145
Общество

Германия может спасти «Северный поток-2»

Власти Германии рассматривают возможность спасти газопровод "Северный поток-2" ценой обхода европейских законов, включая Газовую директиву.
Ruposters.ru 11:14
10
Политика

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС 08:06
1,5K
Общество

В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете

Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия 10:53
4,9K
Политика

На Украине заявили о необязательности Минских соглашений

Заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе в Минске заявил, что минский комплекс мер носит рекомендательный характер, из чего можно сделать вывод, что Киев не собирается его выполнять, сообщил полпред РФ в группе Борис Грызлов.
РИА Новости 14:38
Общество

Екатеринбуржцы вышли на протест против реконструкции парка

Вечером, 15 июня, горожане собрались в Парке XXII Партсъезда, в котором сейчас походит реконструкция.
Уральский меридиан 11:16
7
Происшествия

В театре «Современник» призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым

Газета.Ru 16:14
324
Игры

Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons

Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн».
Актуальные Новости 13 июня в 03:53
14
Политика

Конкурс «Лидеры России» заблокировали в Twitter

Сеть микроблогов Twitter заблокировала официальный аккаунт Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
Lenta.ru 14:54
31
Космос

Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике

ToDay News Ufa 15:59
13
Культура

Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
4
Здоровье

США отказались от препарата против малярии при борьбе с коронавирусом

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на поставку в больницы препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 14:02
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное