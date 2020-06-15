Коронавирус
REGNUMВ Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. Решение принято 15 июня на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Андрея Бочарова, сообщает пресс-служба администрации региона.
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Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Футбол
«Севилья» упустила победу в матче с «Леванте»
«Леванте» сыграл вничью с «Севильей» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 15:33
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru 06:20
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
РИА Новости 13:33
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Политика
Трамп планирует 16 июня подписать указ о реформе полиции
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во вторник планирует подписать "всеобъемлющий" указ о полицейской реформе.
Московский Комсомолец 16:28
Футбол
«Челси» может купить алжирского нападающего из Чемпионшипа
Лондонский «Челси» интересуется алжирским нападающим «Брентфорда» Саидом Бенрахмой, утверждает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в своём «твиттере».
Чемпионат 15:55
Здоровье
Врача поразило, как COVID-19 изменил больных
Полный отказ от курения выбрало большинство больных COVID-19, сообщил пульмонолог Александр Пальман 15 июня в эфире радиостанции «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 12:59
Общество
Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев
В понедельник умер первый министр здравоохранения Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:39
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
Общество
В Тульской области откроются строительные магазины
С завтрашнего дня в Тульской области откроются строительные магазины и пляжи.
Первый Тульский 15:49
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт в формате телетрансляции
В Смольном представили программу праздника выпускников "Алые паруса", который в этом году перенесён с улиц Петербурга в телевизионный формат.
DP.RU 06:12
Общество
Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости вчера в 18:48
Происшествия
Установлена личность стрелявшего по сотрудникам ГИБДД мужчины
Как стало известно ранее, в Москве на Ленинском проспекте 15 июня произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста.
Газета.Ru 13:23
Экономика
В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей
Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Общество
Германия может спасти «Северный поток-2»
Власти Германии рассматривают возможность спасти газопровод "Северный поток-2" ценой обхода европейских законов, включая Газовую директиву.
Ruposters.ru 11:14
Политика
США требуют немедленного освобождения Пола Уилана
Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС 08:06
Общество
В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете
Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия 10:53
Политика
На Украине заявили о необязательности Минских соглашений
Заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе в Минске заявил, что минский комплекс мер носит рекомендательный характер, из чего можно сделать вывод, что Киев не собирается его выполнять, сообщил полпред РФ в группе Борис Грызлов.
РИА Новости 14:38
Общество
Екатеринбуржцы вышли на протест против реконструкции парка
Вечером, 15 июня, горожане собрались в Парке XXII Партсъезда, в котором сейчас походит реконструкция.
Уральский меридиан 11:16
Игры
Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons
Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн».
Актуальные Новости 13 июня в 03:53
Политика
Конкурс «Лидеры России» заблокировали в Twitter
Сеть микроблогов Twitter заблокировала официальный аккаунт Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
Lenta.ru 14:54
Космос
Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике
ToDay News Ufa 15:59
Культура
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
Здоровье
США отказались от препарата против малярии при борьбе с коронавирусом
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на поставку в больницы препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 14:02