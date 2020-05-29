Коронавирус
РИА НовостиВ Волгоградской области продлили режим самоизоляции
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
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Среди новых случаев заражения COVID-19 в Волгоградской области нет завозных
ИА Городские вести. Волгоград10:32
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