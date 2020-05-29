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РИА НовостиРИА НовостиВ Волгоградской области продлили режим самоизоляции

"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
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Продлён режим самоизоляции: рассказываем, что можно и нельзя волгоградцам

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Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до середины июня

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Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области

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Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 16 июня

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В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 16 июня

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Андрей Иванович Бочаров
Российский военный деятель
Российский военный и государственный деятель. Губернатор Волгоградской области с 24 сентября 2014; депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V-VI созывов; заместитель губернатора Брянской области; член Госсовета России. Герой Российской Федерации; член Президиума Государственного совета Российской Федерации.
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