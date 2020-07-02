Общество
РБКВ Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Опрос о переходе на московское время провели в регионе одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
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Специалисты оценили вероятность нового перехода Волгоградского региона на московское время
Волжская правда (г. Волжский)30 июня в 02:51
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Экономика
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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституцию РФ.
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Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, прокомментировал документальный фильм НВО «Добро пожаловать в Чечню» режиссёра из США Дэвида Франса.
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Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
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РИА Новости 15:40
Политика
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Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
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«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров
Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
РБК 12:39
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Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
Российский певец Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял музыкальный клип на новую песню.
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Деловое.ТВ вчера в 04:47
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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
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"В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.
Интерфакс 16:14
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В нескольких музеях Москвы выявили вспышки коронавируса
После начала работы музеев в Москве произошло несколько локальных вспышек коронавируса, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры города Антон Горянов.
Коммерсантъ 15:58
Наука
На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения
Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
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В ходе торжественного собрания в честь Дня независимости Белоруссии Александр Лукашенко, президент страны, заявил, что государство шло к этому более тысячи лет.
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На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
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РИА Новости 12:13
Общество
Правительство выделит 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест
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РБК 08:31
Происшествия
Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160
Число жертв схода оползня в четверг в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 162.
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Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках
Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire.
РИА Новости вчера в 18:54
Политика
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15