Опрос о переходе на московское время провели в регионе одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

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