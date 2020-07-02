Общество

РБКРБКВ Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

Опрос о переходе на московское время провели в регионе одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
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Жители Волгоградской области в ходе опроса 1 июля выступили за возврат московского времени

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Стали известны данные по опросу за перевод стрелок в Волгоградской области

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Вопрос о времени в Волгоградской области решат в торжественной обстановке

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Волгоградцы проголосовали за московское время

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Специалисты оценили вероятность нового перехода Волгоградского региона на московское время

Волжская правда (г. Волжский)30 июня в 02:51
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

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Китайский конкурент Rolls-Royce и Aurus бьет рекорды продаж

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В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
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