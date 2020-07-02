Общество
РБКВ Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Опрос о переходе на московское время провели в регионе одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
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Специалисты оценили вероятность нового перехода Волгоградского региона на московское время
Волжская правда (г. Волжский)30 июня в 02:51
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