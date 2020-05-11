В настоящее время под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 3351 человек, в больницах с подозрением на коронавирус - 1157 пациентов, в том числе 1109 взрослых и 48 детей.

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

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