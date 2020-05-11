Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона. Основанием для такого решения стали прогноз развития эпидемиологической ситуации и рекомендации Роспотребнадзора. С 14 мая разрешат прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая

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