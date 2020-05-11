Коронавирус
Российская газетаВ Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона. Основанием для такого решения стали прогноз развития эпидемиологической ситуации и рекомендации Роспотребнадзора. С 14 мая разрешат прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.
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Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество
В Минтруда назвали число получателей новых выплат на детей
В Минтруда назвали число получателей новых выплат на детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РЕН ТВ 13:56
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
Политика
Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
Общество
Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей
Разовую выплату по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми от 3 до 16 лет.
Зори Табасарана 11:11
Происшествия
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Ранее полиция Московской области организовала проверку обстоятельств массового скопления людей у торгового центра в Солнечногорске в воскресенье.
РИА Новости 13:05
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Политика
Грызлов пообещал жителям Донбасса всестороннюю поддержку Москвы
Москва, 11 мая 2020, 20:43 — REGNUM Всё необходимое для прекращения боевых действий и налаживания мирной жизни в Донбассе делала и будет дальше делать Москва, заявил 11 мая полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов, сообщает «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 13:43
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых требованиях к проведению ЕГЭ
Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях пандемии коронавируса.
НТВ вчера в 05:48
Общество
Владимир Путин назначил новые выплаты семьям с детьми
Сегодня во время обращения к нации Владимир Путин назначил новые выплаты и пособия для семей с детьми.
Уфа1.ру 09:35
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Спорт
Цифровая конференция Ubisoft пройдёт аж 12 июля
Цифровая пресс-конференция Ubisoft под названием UbiForward начнётся 12 июля в 20:00 МСК.
Игромания.ру 12:19
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости 14:05
Общество
Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Челябинск Сегодня 10:21
Экономика
Киргизия попросила Россию снизить цены на газ
Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркин Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком.
Коммерсантъ 06:03
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Футбол
В Италии возобновят групповые тренировки с 18 мая
В Италии определились со сроками возвращения к групповым тренировкам. Ожидается, что команды приступят к ним через неделю, 18 мая.
Sports.ru 12:37
Политика
Воронежская область готовится к аккуратному выходу из ограничений – Гусев
Воронеж, 11 мая 2020, 17:20 — REGNUM В Воронежской области будут разработаны шаги по аккуратному выходу региона из ограничений.
REGNUM 10:20
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Общество
Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
Общество
В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим
За последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости 40 процентов, пропускной режим сохраняется, - заявил Бабушкин на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса.
Российская газета 13:53
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Общество
Беглов поручил разработать план по спасению экономики Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать до конца мая план по стабилизации рынка труда, восстановлению занятости и доходов населения, долгосрочному развитию экономики города.
DP.RU 12:45
Политика
Пушков оценил заявление Киева о «мифе» со Знаменем Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление МИД Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, был этнический украинец.
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Здоровье
Врач назвала способ укрепления иммунитета в период коронавируса
Полноценный сон помогает укреплению иммунитета человека,- считает врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
Все для Вас 11:49