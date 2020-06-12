Разбираться в обстоятельствах инцидента отправлен целый генерал. По версии следствия, в ночь с 31 мая на 1 июня в городе Калач-на-Дону два контрактника Росгвардии распивали спиртные напитки на съемной квартире.

с чего всё началось

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении росгвардейца, изнасиловавшего сослуживца. Об этом сообщили в военном отделе Следственного комитета по Волгоградскому гарнизону. По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 1 июня в городе Калач-на-Дону.

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