Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении росгвардейца, изнасиловавшего сослуживца. Об этом сообщили в военном отделе Следственного комитета по Волгоградскому гарнизону. По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 1 июня в городе Калач-на-Дону.
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с чего всё началось

Ефрейтор Росгвардии насадил на бутылку сержанта

Разбираться в обстоятельствах инцидента отправлен целый генерал. По версии следствия, в ночь с 31 мая на 1 июня в городе Калач-на-Дону два контрактника Росгвардии распивали спиртные напитки на съемной квартире.
Коммерсантъвчера в 11:37

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В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

Газета.Ru10:28

Ефрейтора Росгвардии заподозрили в надругательстве над сослуживцем

Известия08:53

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

Lenta.ruвчера в 23:04

Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сержанта бутылкой

Московский Комсомолец04:54

«Коммерсант»: в Волгоградской области нацгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой из‑под водки

Медиазона03:05

Ефрейтора Росгвардии подозревают в надругательстве над сослуживцем

РЕН ТВ05:27

Ефрейтор Росгвардии насадил на бутылку сержанта

Коммерсантъвчера в 11:37
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
1,6K
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Политика

Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым

Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
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Политика

Российская Федерация отмечает День России

Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
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Общество

Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова

Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал о пьяных выходках своего друга Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова.
News.ru 09:40
7
Здоровье

Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.
Lenta.ru 10:03
1
Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 04:54
1,1K
Гаджеты

Samsung готовит «облегченную» версию флагмана Galaxy S20

Актуальные Новости вчера в 14:27
Финансы

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС 08:24
Армия и оружие

В дело вступают флоты: ливийский конфликт поднялся на новый уровень

Параллельно к ливийскому побережью устремились корабли ВМС Турции.
Военное обозрение 10 июня в 19:01
2
Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
144
Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда

Работающие граждане России в день общероссийского голосования, 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление руководителя социального комитета Совета Федерации.
Ёлдаш 10 июня в 15:20
1,8K
Шоу-бизнес

Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»

ИА InterMedia вчера в 13:23
8
Происшествия

В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта

Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
5
Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
2
Общество

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
РБК 04:34
8
Общество

Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить.
RT на русском 11:05
7
Происшествия

Под Киевом депутату прострелили ногу за избиение 12-летнего ребенка

Под Киевом депутат районного совета получил пулевое ранение в ногу после того, как избил 12-летнего мальчика.
Украина.ру 11:01
Общество

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com 06:37
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
261
Общество

МЧС предупреждает москвичей о грозовых дождях с градом и сильном ветре

ТАСС вчера в 03:25
92
Политика

На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров

Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
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Футбол

Тьяго Алькантара перенёс операцию и пропустит три недели

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара перенёс операцию из-за проблем с пахом.
Евро-футбол.ру 10:11
Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН 04:33
Здоровье

В Коми коронавирусом заразились еще 125 человек

На 12 июня в республике лабораторно подтвержден COVID-19 у 1929 человек. За сутки пациентов с коронавирусом в регионе стало больше на 125.
ИА БНК 03:45
5
Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
26
Технологии

Простой трюк позволяет смотреть YouTube без рекламы

Как оказалось, достаточно добавить один-единственный символ, чтобы смотреть видео без рекламы.
The GEEK 07:12
7
Политика

Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
РИА Новости 10:14
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