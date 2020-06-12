Происшествия
Газета.RuВ Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении росгвардейца, изнасиловавшего сослуживца. Об этом сообщили в военном отделе Следственного комитета по Волгоградскому гарнизону. По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 1 июня в городе Калач-на-Дону.
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с чего всё началось
Разбираться в обстоятельствах инцидента отправлен целый генерал. По версии следствия, в ночь с 31 мая на 1 июня в городе Калач-на-Дону два контрактника Росгвардии распивали спиртные напитки на съемной квартире.Коммерсантъвчера в 11:37
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Политика
Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым
Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
Политика
Российская Федерация отмечает День России
Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
Газета.Ru 02:28
Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова
Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал о пьяных выходках своего друга Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова.
News.ru 09:40
Здоровье
Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе
В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.
Lenta.ru 10:03
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота России.
RT на русском 04:54
Гаджеты
Samsung готовит «облегченную» версию флагмана Galaxy S20
Актуальные Новости вчера в 14:27
Финансы
Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС 08:24
Армия и оружие
В дело вступают флоты: ливийский конфликт поднялся на новый уровень
Параллельно к ливийскому побережью устремились корабли ВМС Турции.
Военное обозрение 10 июня в 19:01
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда
Работающие граждане России в день общероссийского голосования, 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление руководителя социального комитета Совета Федерации.
Ёлдаш 10 июня в 15:20
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ 10:14
Киберспорт
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Общество
«Победа» запустила распродажу билетов на июль
Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
РБК 04:34
Общество
Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить.
RT на русском 11:05
Происшествия
Под Киевом депутату прострелили ногу за избиение 12-летнего ребенка
Под Киевом депутат районного совета получил пулевое ранение в ногу после того, как избил 12-летнего мальчика.
Украина.ру 11:01
Общество
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com 06:37
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
Политика
На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров
Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
Футбол
Тьяго Алькантара перенёс операцию и пропустит три недели
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара перенёс операцию из-за проблем с пахом.
Евро-футбол.ру 10:11
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН 04:33
Здоровье
В Коми коронавирусом заразились еще 125 человек
На 12 июня в республике лабораторно подтвержден COVID-19 у 1929 человек. За сутки пациентов с коронавирусом в регионе стало больше на 125.
ИА БНК 03:45
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Технологии
Простой трюк позволяет смотреть YouTube без рекламы
Как оказалось, достаточно добавить один-единственный символ, чтобы смотреть видео без рекламы.
The GEEK 07:12
Политика
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
РИА Новости 10:14