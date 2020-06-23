Коронавирус
RT на русскомВ Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
Отмечается, что обязательный 14-дневный карантин остаётся лишь для граждан, прибывших в регион из-за рубежа. Жителям старше 65 лет рекомендовано продолжать соблюдать режим самоизоляции, однако с 23 июня это уже не обязательное требование.
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Здоровье
Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова утверждает: если на теле образуются кондиломы, существует риск развития рака кожи.
ToDay News Ufa 01:55
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У основателя инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви обнаружено онкологическое заболевание, защита просит Первый апелляционный суд учесть это, пишет РБК.
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Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Проект по модернизации Су-24МР на грани закрытия
В 2017 году в украинском военном ведомстве заявляли о старте проекта по усовершенствованию фронтовых бомбардировщиков Су-24МР.
ГЛАС.RU 05:02
Происшествия
Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Игры
SuperData: в мае число PC-игроков Grand Theft Auto V выросло на 245%
Бесплатная раздача в Epic Games Store привела к росту числа PC-игроков Grand Theft Auto V на 245%.
Игромания.ру 03:37
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
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Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло
В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
RT на русском 06:23
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
RT на русском 05:42
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Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Кино
Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»
Американский актер Хью Джекман сыграет главную роль в биографическом фильме, посвященному конструктору и автогонщику Энцо Феррари.
Культуромания 20 июня в 12:52
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Ида Галич познакомили своих четырехмесячных сыновей
Ида Галич и Оксана Самойлова познакомили своих четырехмесячных сыновей К слову, Ида Галич публикует фото с Леоном не менее часто, чем Оксана Самойлова с Давидом.
Вокруг ТВ вчера в 17:22
Энергетика
В России задумали построить еще больше нефтехранилищ
В Министерстве энергетики России задумались о строительстве большого количества нефтехранилищ, чтобы те стали аналогом американской системы и позволяли сглаживать колебания спроса и предложения.
Lenta.ru вчера в 13:22
Гаджеты
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace получил обновления
Jaguar I-Pace оснастили новым ПО и новой техникой.
ГЛАС.RU 05:09
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Происшествия
В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына
Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Политика
Песков заявил, что в Кремле изучают содержание книги Болтона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль постепенно изучает содержание книги экс-советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона, однако призывает не переоценивать ее значение и достоверность, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа
Возможный сценарий расторжения Украиной договора с ПАО «Газпром» на транзит газа назвал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 22 июня в интервью изданию Liga.net.
ИА Красная Весна вчера в 14:15
Общество
Работающим пенсионерам продлили больничные
"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 20 июня в 09:09
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Прилучный начал встречаться со звездой «Папиных дочек»
RuNews24.ru 03:40
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В центре Москвы задержали участников несогласованной акции
Известия вчера в 14:22