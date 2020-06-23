Коронавирус
RT на русскомВ Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
Отмечается, что обязательный 14-дневный карантин остаётся лишь для граждан, прибывших в регион из-за рубежа. Жителям старше 65 лет рекомендовано продолжать соблюдать режим самоизоляции, однако с 23 июня это уже не обязательное требование.
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Супруга музыканта Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками кадрами с эротической фотосессии, чем вызвала бурное обсуждение ее фигуры в комментариях.
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По словам Газизова, тест на COVID-19 показал сомнительный положительный результат.
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В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
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Появились первые изображения нового Kia Carnival
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Заболевший коронавирусом полузащитник московского "Динамо" Шарль Каборе находится в больнице.
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НТВ начинает показ исторического детектива «Алекс Лютый»
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