Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Волгоградской области смягчили режим самоизоляции

Отмечается, что обязательный 14-дневный карантин остаётся лишь для граждан, прибывших в регион из-за рубежа. Жителям старше 65 лет рекомендовано продолжать соблюдать режим самоизоляции, однако с 23 июня это уже не обязательное требование.
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В Волгоградской области истек срок режима самоизоляции

НовостиВолгограда.ру00:41

С 23 июня в Волгоградской области изменится режим самоизоляции

Волгоградская правдавчера в 22:24

В Волгограде и области ослабили режим всеобщей изоляции: рассказываем, что изменилось

V1.ruвчера в 12:56

Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется

РИАЦвчера в 12:54

С 23 июня в Волгоградской области отменяется режим самоизоляции

Блокнот Волгоградвчера в 13:55

Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 23 июня

КП - Волгоградвчера в 11:27

Отменят ли в Волгоградской области самоизоляцию?

Volgogradruвчера в 04:29
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Сразу четверо новосибирцев за сутки умерли от коронавируса

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Общество

СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров

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Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

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Общество

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Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Газета.Ru 03:12
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Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Instagram ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе от зауральцев.
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Общество

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В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Установлены причастные к аферам с голосованием по конституции

Московская полиция сообщила, что продолжает проводить проверку информации о возможных попытках фальсификаций в рамках голосования по поправкам Конституцию Российской Федерации.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
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Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
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П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
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Запад усомнился, что у русских есть «Сарматы» и «Авангарды». А зря

Действительно, в своём послании к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент Владимир Путин представил ряд новейших видов российского вооружения, среди которых ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», лазерное и гиперзвуковое оружие.
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Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в апреле.
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Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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Новые снимки Титана указали на действующие на спутнике вулканы

На Титане могу быть действующие вулканы, извергающие криолаву.
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