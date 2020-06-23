Коронавирус
RT на русскомВ Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
Отмечается, что обязательный 14-дневный карантин остаётся лишь для граждан, прибывших в регион из-за рубежа. Жителям старше 65 лет рекомендовано продолжать соблюдать режим самоизоляции, однако с 23 июня это уже не обязательное требование.
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