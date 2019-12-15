Общество
РИА НовостиВ Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Читать в источнике
Оценить113
Подробнее о событии
Показать все источники
Отрезавшая челку школьнику учитель извинилась перед подростком в Волгоградской области
Блокнот Волгоградвчера в 09:11
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 19:03, Ашберн
Политика
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Музыка
Корнелюк оценил выступление Ротару в России
Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
Игры
В Steam бесплатно раздают оригинальную «убивалку» Draw Slasher
Происшествия
Сахалинский прапорщик украл у Минобороны больше миллиона рублей
Старший прапорщик признан виновным в мошенничестве при получении выплат, совершённом в особо крупном размере.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Экономика
В Петербурге «оживился» рынок офисной недвижимости
Ожидается, что ежегодный прирост в сегменте спекулятивной офисной недвижимости в Петербурге составит 150-180 тыс. кв. метров.
Футбол
Валенсия — Реал 1:1
Предупреждения: Солер 38, Карвахаль 77, Йович 90+1Напомним, что вчера "Барселона" сыграла вничью с "Реалом Сосьедад".
Общество
Россияне стали чаще оплачивать свои корпоративы
Самые щедрые работодатели - в Москве и Санкт-Петербурге, а больше всего неоплаченных начальством корпоративов - в Тульской области, тут почти четверть опрошенных праздник проплатят из своих кошельков.
Космос
OneWeb отправила спутники на Байконур для запуска
Первая партия британских спутников связи OneWeb, которые спецслужбы России назвали угрозой нацбезопасности, отправлены из США на космодром Байконур для январского запуска на ракете-носителе "Союз", сообщила компания OneWeb.
Политика
Песков рассказал об условии транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Здоровье
Дети, больные муковисцидозом, получат часть необходимых лекарств
Дети, больные муковисцидозом, получат часть необходимых лекарств.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Политика
Оператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя
Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Армия и оружие
В США испытали «самолет Судного дня» E-6B
В США во время учений ВМС испытали «самолет Судного дня».
Гаджеты
Продажи самого топового смартфона Xiaomi 2019 года стартовали в России
Топовые флагманы этого года от китайской компании Xiaomi стали доступны на российском рынке.
Политика
Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ
На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Общество
Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ
Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
Экономика
Силуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане
По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
Культура
Как выглядят Загитова, Медведева и другие суперзвезды фигурки без макияжа. Мы нашли редкие кадры
Шикарная работа визажиста позволяет Алине Загитовой передать образ царицы Клеопатры, а Евгения Медведева с помощью традиционного макияжа гейши просто растворяется в своей произвольной программе.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.