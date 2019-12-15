Общество

Life.ruLife.ruВ Волгоградской области учительница отрезала чёлку ученику

Учитель русского языка, отрезавшая ученику чёлку, отстранена от работы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора школы Лидию Авдощенко.
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В Волгоградской области учителя отстранили от работы после того, как она обрезала челку восьмикласснику

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В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

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Учительница из Палласовки, унизившая ученика, временно отстранена от работы

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Отрезавшая челку школьнику учитель извинилась перед подростком в Волгоградской области

Блокнот Волгоград14 декабря в 09:11
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Общество

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
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Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

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Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
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Песков назвал условия изменения Минских соглашений

Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи.
REGNUM вчера в 07:13
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В 61 год Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором

Напомним, в последнее время бойфрендами Мадонны были танцоры Брахим Зайльбат (23 года), Тимор Стеффенс (26 лет) и модель Кевин Сампайо (31 год).
Wday.ru вчера в 23:45
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Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:41
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Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
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Зозуля плакал в раздевалке из-за оскорблений фанатов «Райо Вальекано»

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Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
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Здоровье

Минздрав предложил меры для решения проблем больных муковисцидозом

Минздрав разработал «дорожную карту», которая содержит в себе набор мер для улучшения положения больных муковисцидозом; комплекс мер рассчитан на период до конца 2020 года.
РБК 01:00
Общество

В РФ собираются штрафовать на 120 тысяч работающих пенсионеров

Если пенсионер уже получает пенсию с индексацией и надбавками, но продолжает подрабатывать, то его могут оштрафовать на 120 тыс. рублей.
Независимый публицист вчера в 22:10
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Андрей Губин возвращается на сцену

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Общество

Егор Гайдар, как пример ответственного политика

10 лет назад скончался Егор Тимурович Гайдар, взявший на себя ответственность за оживление руин СССР на территории РСФСР и реализацию опоздавших на несколько лет реформаторских шагов, по поводу которых существенная часть нынешнего российского населения говорит: без них можно было обойтись.
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Борис Добродеев — РБК: «Плохо то, что, кроме нас, денег никто не дает»

Главный вклад в рост Google дает YouTube, а это не совсем наш прямой конкурент.
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В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
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Заболевших корью в Якутии становится всё больше

В Якутии на утро 13 декабря зарегистрировано уже 16 случаев заболевания корью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
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Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
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Каримов прокомментировал действия особиста и комбата в фильме «Ржев»

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Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru вчера в 22:12
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