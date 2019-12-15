Общество
Life.ruВ Волгоградской области учительница отрезала чёлку ученику
Учитель русского языка, отрезавшая ученику чёлку, отстранена от работы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора школы Лидию Авдощенко.
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Волгоградская учительница прямо на уроке отрезала челку восьмикласснику
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Отрезавшая челку школьнику учитель извинилась перед подростком в Волгоградской области
Блокнот Волгоград14 декабря в 09:11
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Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
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Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
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Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
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Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
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Минздрав разработал «дорожную карту», которая содержит в себе набор мер для улучшения положения больных муковисцидозом; комплекс мер рассчитан на период до конца 2020 года.
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Если пенсионер уже получает пенсию с индексацией и надбавками, но продолжает подрабатывать, то его могут оштрафовать на 120 тыс. рублей.
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Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
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Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
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Заболевших корью в Якутии становится всё больше
В Якутии на утро 13 декабря зарегистрировано уже 16 случаев заболевания корью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира
Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
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Клуб Бекхэма предложил «Зениту» € 27 млн за двух игроков
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Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы
Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.