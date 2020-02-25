Авто
ИзвестияВ Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России
В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-служба автобренда. Новый Volkswagen Polo стал больше выпускающейся сейчас модели.
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