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ИзвестияИзвестияВ Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России

В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-служба автобренда. Новый Volkswagen Polo стал больше выпускающейся сейчас модели.
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Новый Volkswagen Polo для РФ показали официально

CarsWeek.ru06:37

Раскрыты комплектации нового Volkswagen Polo для России

Motor06:30

Представлен новый Volkswagen Polo для России

Тарантас Ньюс05:51

Volkswagen рассказал о новом Polo для России

AutoNews06:03

Volkswagen раскрыл комплектации нового Polo для России

Автостат05:50

Новый VW Polo для России представлен официально

Журнал Авто.ру05:30

Полу-Polo

Авторевю05:00
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