В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-служба автобренда. Новый Volkswagen Polo стал больше выпускающейся сейчас модели.

В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России

Общество В Союзе женщин России ответили на слова о полицейских в юбках Глава Союза женщин России и сенатор Екатерина Лахова прокомментировала слова председателя Екатеринбургской гордумы Игоря Володина о том, что женщинам-полицейским будет трудно догонять преступников, особенно в юбках.

Гаджеты Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.

Общество Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.

Происшествия Россиянин напился, прикусил язык и умер В Москве местный житель напился, прикусил язык и умер в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Космос Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.

Шоу-бизнес Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.

Происшествия Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.

Футбол УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.

Здоровье ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.