Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Вологодской области нашли двухлетнюю девочку

В Вологодской области в Тарногском районе нашли живой двухлетнюю девочку. Двое суток ребёнка искали 400 человек.
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