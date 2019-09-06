Происшествия
РИА НовостиВ Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. По информации СУ СК по Вологодской области, в селе Красное Тарногского района 4 сентября около 11 часов на несколько минут в песочнице двухлетнюю девочку оставила мать без присмотра.
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Двухлетнюю девочку, которую спасатели двое суток искали в Тарногском районе, доставили в Вологду
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