Общество
HotGeoВ Вологодской области отменили общешкольные линейки 1 сентября
Непростая эпидемиологическая обстановка оставила школьников Вологодской области без полноценного Дня знаний. Роспотребнадзор ввёл запрет на все массовые мероприятия в учебных заведениях, в том числе на общешкольную торжественную линейку 1 сентября, как сообщает ИА «Череповец».
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Общешкольные линейки 1 сентября в Вологодской области проводиться не будут
Премьер-новости за неделю07:59
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По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате столкновений.
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