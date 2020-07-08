Общество
HotGeoВ Вологодской области отменили общешкольные линейки 1 сентября
Непростая эпидемиологическая обстановка оставила школьников Вологодской области без полноценного Дня знаний. Роспотребнадзор ввёл запрет на все массовые мероприятия в учебных заведениях, в том числе на общешкольную торжественную линейку 1 сентября, как сообщает ИА «Череповец».
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Общешкольные линейки 1 сентября в Вологодской области проводиться не будут
Премьер-новости за неделю07:59
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Культура
Тэнди Ньютон объяснила отсутствие белого отца в ее Instagram
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Число зараженных коронавирусом в США превысило 3 млн человек
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Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия вчера в 18:18
Политика
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru 11:35
Футбол
«Спартак» нашел нового генерального директора
Московский футбольный клуб «Спартак» нашел нового генерального директора.
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Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Футбол
ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК 12:58
Технологии
«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России
Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России.
Деловое.ТВ 07:52
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Здоровье
С 9 июля в больнице Николая Чудотворца возобновится прием пациентов
Исключение составили дежурные смены. С 9 июля после проведения заключительной дезинфекции в больнице возобновится прием пациентов.
Телеканал Санкт-Петербург 12:36
Общество
Около 300 пар поженятся в День семьи, любви и верности в Москве
Около 300 торжественных регистраций брака пройдет в московских отделах ЗАГС в День семьи, любви и верности.
Live24 02:34
Политика
Киев согласовал c Донбассом две статьи закона об особом статусе
На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, стороны согласовали две статьи закона об особом статусе Донбасса.
Rambler News Service 13:01
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели.
SM News 01:07
Экономика
Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
Потребительские привычки москвичей и жителей других регионов центральной части России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и введенных для борьбы с распространением болезни карантинных мер существенно изменились, свидетельствует исследование, проведенное экспертами компании Deloitte (около 80% респондентов в нем были из Москвы и Подмосковья).
РБК 10:05
Авто
Литва пополняет агропарки комбайнами «Ростсельмаша»
Российский производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» расширяет экспортные поставки и постепенно захватывает рынок Литвы.
ФАН вчера в 13:13
Общество
Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август
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Телеканал 360° вчера в 08:23
Общество
В Петербурге мини-рюмочные запретили с 1 января 2021 года
В Петербурге с 1 января 2021 года закроются все мини-рюмочные. Соответствующее решение принято Законодательным собранием города.
Что происходит 10:53
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Здоровье
Мурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что практически во всех российских регионах фиксируется устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:25
Политика
На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского
Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована в среду на сайте главы государства.
РИА Новости 12:12
Происшествия
Росздравнадзор: возгорания в больницах произошли не от аппаратов ИВЛ
После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.
Вести.Ru 08:31
Происшествия
В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу
РИА Новости 11:44
Общество
СПЧ предложил амнистировать все штрафы за нарушение самоизоляции
Как пояснили в совете, целью введения штрафов было снижение случаев нарушения режима. Их отмена уже никак на эту цель не повлияет.
Газета.Ru 09:28