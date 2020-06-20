Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми. По данным ведомства, тела погибших обнаружили в одном из воркутинских подразделений МВД на Юнь-Ягинском переулке.

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

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