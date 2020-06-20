Происшествия

РБКРБКВ Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми. По данным ведомства, тела погибших обнаружили в одном из воркутинских подразделений МВД на Юнь-Ягинском переулке.
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В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

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СМИ сообщили подробности двойного убийства в отделе полиции в Воркуте

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Двойное убийство в Воркуте: подробности

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В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег

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Стали известны подробности расправы полицейского с коллегами в Коми

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В Коми полицейский убил двух сослуживцев

Комиинформ03:20

Российского полицейского задержали по подозрению в убийстве двух коллег

Lenta.ru04:09
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Новак уточнил степень готовности «Северного потока-2»

Министр энергетики России Александр Новак сообщил об инвестиционной и экономической готовности трубопровода "Северный поток 2". Сейчас идет физическое завершение строительства, рассказал Новак в интервью газете Handelsblatt.
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
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Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова

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В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
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Экс-директор «Уральских пельменей» раскрыл доходы артистов

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В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек

Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа.
Вестник 04:33
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Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
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Политика

Представители Бабарико подали документы в ЦИК Белоруссии

Представители инициативной группы бывшего банкира Виктора Бабарико подали документы в Центризбирком Белоруссии для его регистрации кандидатом в президенты.
BFM.ru 05:10
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Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
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Астраханская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

С 21 июня Астраханская область переходит на второй этап снятия ограничений. А это значит, жителей региона ожидают новые послабления.
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

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Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
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«Урал» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Уралом» и «Рубином».
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В Минздраве Татарстана задержки объяснили скорой помощи

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Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
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В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
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Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне

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Пашинян не приедет на парад Победы в Москве

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В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
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Врачи сообщили о ремиссии Анастасии Заворотнюк

Специалисты уже сделали тесты на раковых клетках Заворотнюк и подобрали подходящий вирусы, которые в случае ухудшения состояния актрисы могут быть использованы для ее лечения.
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Серия А бесплатно покажет два матча 25-го тура

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Гонщик Дзанарди был госпитализирован после ДТП

После инцидента гонщик был перевезён в госпиталь, перенёс операцию и, по последним данным, остаётся в тяжёлом состоянии.
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Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
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В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

РБК вчера в 17:33
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Происшествия

На Украине пытались убить женщину, которую ДНР передала в рамках обмена пленными

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