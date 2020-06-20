Происшествия
РБКВ Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми. По данным ведомства, тела погибших обнаружили в одном из воркутинских подразделений МВД на Юнь-Ягинском переулке.
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Политика
Новак уточнил степень готовности «Северного потока-2»
Министр энергетики России Александр Новак сообщил об инвестиционной и экономической готовности трубопровода "Северный поток 2". Сейчас идет физическое завершение строительства, рассказал Новак в интервью газете Handelsblatt.
Вести.Ru 06:11
Футбол
Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости вчера в 15:37
Происшествия
Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова
Профиль вчера в 01:09
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Шоу-бизнес
Экс-директор «Уральских пельменей» раскрыл доходы артистов
Артисты юмористического шоу «Уральские пельмени» — «очень небедные люди», считает экс-директор коллектива Сергей Нетиевский.
News.ru 04:47
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек
Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа.
Вестник 04:33
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Политика
Представители Бабарико подали документы в ЦИК Белоруссии
Представители инициативной группы бывшего банкира Виктора Бабарико подали документы в Центризбирком Белоруссии для его регистрации кандидатом в президенты.
BFM.ru 05:10
Общество
Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
Здоровье
Астраханская область переходит ко второму этапу снятия ограничений
С 21 июня Астраханская область переходит на второй этап снятия ограничений. А это значит, жителей региона ожидают новые послабления.
Канал 7+ 06:29
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Технологии
Опасность использования смартфонов перед сном объяснил эксперт
Медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али объяснил в интервью, почему использование смартфона перед сном представляет опасность для человека.
ToDay News Ufa 06:39
Общество
Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»
По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.
РБК 04:59
Футбол
«Урал» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Уралом» и «Рубином».
Metaratings 05:31
Здоровье
В Минздраве Татарстана задержки объяснили скорой помощи
Реальное время 04:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне
REGNUM вчера в 08:20
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 и Су-24 разбили турецкую армию в Ливии за неделю
Вечерний курьер 04:35
Политика
Пашинян не приедет на парад Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 10:19
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия 02:43
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о ремиссии Анастасии Заворотнюк
Специалисты уже сделали тесты на раковых клетках Заворотнюк и подобрали подходящий вирусы, которые в случае ухудшения состояния актрисы могут быть использованы для ее лечения.
Экономика сегодня вчера в 16:47
Футбол
Серия А бесплатно покажет два матча 25-го тура
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора настоял на том, чтобы некоторые матчи итальянского чемпионата появились в свободном доступе.
Soccer.ru 17 июня в 06:57
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Автоспорт
Гонщик Дзанарди был госпитализирован после ДТП
После инцидента гонщик был перевезён в госпиталь, перенёс операцию и, по последним данным, остаётся в тяжёлом состоянии.
RT на русском 05:56
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 04:56