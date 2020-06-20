Происшествия
ИзвестияПодозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми. Тела сотрудника и работника одного из воркутинских подразделений МВД были обнаружены в здании в Юнь-Ягинском переулке города.
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Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости вчера в 14:39
Политика
В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
Гаджеты
ПК-корпус SilverStone Mini Milo 10 получил регулируемую высоту
Компания SilverStone пополнила ассортимент корпусов моделью Milo 10, который подойдет для создания системы на основе платы типоразмера mini-ITX.
Megaobzor.com 18 июня в 16:06
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Авто
В России электромобили могут быть выгоднее бензиновых авто
Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня вчера в 07:46
Политика
Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет
Руководство Белоруссии не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние 25 лет.
ТАСС 04:06
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Бредом Питтом.
РИА Новости 03:22
Армия и оружие
Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши
В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту.
Известия вчера в 15:06
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента
Москва, 20 июня 2020, 04:05 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обнародованную в СМИ информацию о мошеннических действиях фирмы в Санкт-Петербурге, посетитель которой скончался после выстрела в голову.
REGNUM вчера в 21:05
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Хоккей
Хоккеист «Вашингтона» рассказал, как Овечкин опозорился на ужине
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон рассказал, как российский нападающий Александр Овечкин вызвал негодование его тёти во время ужина.
News.ru вчера в 05:58
Происшествия
Разряд молнии убил табун лошадей в Казахстане
В Казахстане разряд молнии убил табун лошадей. ЧП произошло в Карагандинской области, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:20
Происшествия
Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены мертвыми
Лишь на третий день вечером пропавшие были найдены. Их тела обнаружили в сельском пруду.
Российская газета 03:38
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Общество
Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.
RT на русском 05:00
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $5,6 млрд
Международные резервы РФ по данным на 12 июня увеличились по сравнению с показателем на 5 июня на 1% (или на $5,6 млрд) и составили $570,8 млрд.
ТАСС 18 июня в 09:24
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия 02:43
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Известия 04:56
Армия и оружие
Новейшие минометы производства Украины оказались непригодными
Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины.
REGNUM 04:52
Футбол
«Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1 в матче РПЛ
Встреча 23-го тура прошла в Сочи на арене «Фишт» и закончилась разгромной победой хозяев со счетом 10:1.В составе победителей хет-трик в свой актив записал Александр Кокорин.
Vprognoze.ru вчера в 16:48
Авто
Кроссовер Geely Atlas Pro переделали в пикап
Новинка была создана на основе кроссовера Geely Atlas Pro, который в скором времени может появиться и в России.
Тарантас Ньюс вчера в 06:21
Культура
Бросит курить волк в новых сериях «Ну, погоди»
Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com вчера в 12:27