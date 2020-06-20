Происшествия
BFM.ruВ Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег
Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми. В субботу, 20 июня, в здании, расположенном в Юнь-Ягинском переулке, обнаружены тела двоих сотрудников одного из подразделений ОМВД России по Воркуте.
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Происшествия
Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
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