Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми. В субботу, 20 июня, в здании, расположенном в Юнь-Ягинском переулке, обнаружены тела двоих сотрудников одного из подразделений ОМВД России по Воркуте.

В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег

Происшествия Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения Дижон, Франция, 20 июня 2020, 20:45 — REGNUM Четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения. 11

Политика Помпео осудил решение СПЧ ООН сделать доклад после убийства Флойда Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал решение Совета по правам человека ООН (СПЧ) принять резолюцию, осуждающую проявления расизма в связи с убийством в стране афроамериканца Джорджа Флойда.

Футбол Семак высказал мнение о ситуации с коронавирусом в РПЛ Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о ситуации с коронавирусом в Российской Премьер-Лиге, сообщает Sports.ru.

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1K

Шоу-бизнес Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна. 66

Общество Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета. 1K

Общество В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом "В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. 852

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 767

Политика Белый дом намерен лишить Болтона доходов от продаж экземпляров книги Правительство США намерено добиться того, чтобы бывший помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не смог получать доход от продажи экземпляров своей книги, в которой содержатся сведения, представляющие государственную тайну.

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 34

Футбол «Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России Московский "Спартак" обыграл в гостях тульский "Арсенал" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу, который возобновился после приостановки из-за пандемии коронавируса.

Происшествия В центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла В субботу вечером в центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. 13

Наука Бессимптомные носители COVID-19 имеют слабую иммунную реакцию Установлено, что уровень вирусспецифичных антител был существенно более низким в бессимптомной группе во время острой фазы инфекции, когда сам вирус можно определить в респираторной системе. 3

Футбол Карпин поделился эмоциями от матча «Ростова» с «Сочи» Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (1:10), в котором за ростовскую команду выступали молодые игроки академии клуба. 5