Футбол
Discover24В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
23 ноября в Воронеже прошёл матч между "Факелом" и "Нижним Новгородом" в рамках 25-го тура первенства ФНЛ. "Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Появилось видео нападения фанатов «Факела» на футболистов в Воронеже
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 10:40
Асхабадзе: «На поле выбежали два фаната, а не толпа. Они проникли на газон чудодейственным образом»
Sport24.ru23 ноября в 14:11
Только один фанат воронежского «Факела» поплатился за нападение на игроков после поражения
Вести Воронежвчера в 04:28
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика
Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму
Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку".
Политика
В Кремле заявили, что смерть Вербицкой стала большой личной утратой для Путина
По словам Пескова, смерть Вербицкой стала личной утратой для главы государства и для российской науки.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Общество
Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Политика
Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе
Крым намерен созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе, произошедшем ровно год назад, 25 ноября 2018-го.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Спорт
Гендиректор РУСАДА рассказал, кто подставил российских спортсменов
Не исключено, что на своем заседании 9 декабря WADA лишит РУСАДА статуса соответствия. Для отечественного спорта это будет тяжелейший удар.
Общество
В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей
Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан.
Армия и оружие
В Польше призвали НАТО ответить России в космической сфере
Варшава опубликовала доклад, в котором призывает страны НАТО и Евросоюза ответить на разработки Россией спутниковых оборонительных систем.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новый снимок матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк показала в Instagram ранее не опубликованный снимок своей матери.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Здоровье
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей
Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
Здоровье
В России запретят вейпы и кальяны
Стоит отметить, что некоторые производители вейпов заявляют о том, что их изделия помогают избавиться от никотиновой зависимости.
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Общество
Опубликованы документы о тотальном контроле в лагерях для уйгуров
В прессу попала новая порция документов о работе «лагерей перевоспитания», в которые массово отправляют уйгуров и представителей других этнических групп, проживающих в Китае.
Происшествия
Воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты в цирке Белгорода
Переломом ноги закончилось для воздушной гимнастки из петербургского цирка "Империал" выступление в Белгороде.
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей»
Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский негативно отозвался о нынешнем директоре шоу Евгении Орлове.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.