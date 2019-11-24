23 ноября в Воронеже прошёл матч между "Факелом" и "Нижним Новгородом" в рамках 25-го тура первенства ФНЛ. "Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".

В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов

Происшествия Установлена причина отравления вадских школьников Нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на газораспределительной станции названо вероятной причиной отравление детей в вадской средней школе в Нижегородской области.

Общество Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине» Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».

Политика Лукашенко считает Калининград «нашей областью» Лукашенко заявил, что очень часто употребляет это словосочетание с Калининградской областью, так как помнит, что в советское время республика несла ответственность за территорию.

Происшествия В Дрездене ограбили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод» Ранее представительница пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию таблоида BILD о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников.

Армия и оружие Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Политика Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

Авто Lada Vesta с вариатором поступила в продажу «АвтоВАЗ» начал продажи LADA Vesta с автоматической бесступенчатой трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. Цены стартуют от 736 900 рублей за Vesta в кузове седан и 773 900 рублей за версию SW.

Политика Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.

Общество Росконтроль проверил краковскую колбасу Росконтроль проверил краковскую колбасу по более 50 параметрам качества и безопасности.

Политика Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

Экономика В России впервые внесли биткоин в уставной капитал Сделка удалась только со второй попытки, рассказал генеральный директор компании "Артель" Михаил Успенский: — Когда инвестор предложил внести в уставной капитал биткоин, мы сначала немного оторопели, но потом поняли, что это полностью соответствует российскому законодательству, и пошли на этот шаг.

Общество Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.