Футбол
Discover24В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
23 ноября в Воронеже прошёл матч между "Факелом" и "Нижним Новгородом" в рамках 25-го тура первенства ФНЛ. "Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
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Только один фанат воронежского «Факела» поплатился за нападение на игроков после поражения
Вести Воронежвчера в 04:28
Появилось видео нападения фанатов «Факела» на футболистов в Воронеже
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 10:40
Асхабадзе: «На поле выбежали два фаната, а не толпа. Они проникли на газон чудодейственным образом»
Sport24.ru23 ноября в 14:11
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