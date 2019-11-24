Футбол

Discover24Discover24В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов

23 ноября в Воронеже прошёл матч между "Факелом" и "Нижним Новгородом" в рамках 25-го тура первенства ФНЛ. "Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
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Появилось видео нападения фанатов «Факела» на футболистов в Воронеже

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