Футбол
Discover24В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
23 ноября в Воронеже прошёл матч между "Факелом" и "Нижним Новгородом" в рамках 25-го тура первенства ФНЛ. "Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
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«Безобразие на поле». В Воронеже фанаты избили снова проигравших футболистов «Факела»
Вести Воронежвчера в 12:28
ФНЛ не оставит без внимания инцидент с выбежавшими на поле болельщиками «Факела»
Спорт-Экспрессвчера в 14:54
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