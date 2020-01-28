Происшествия

REGNUMREGNUMВ Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
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В Воронеже два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Пресс-центр правительства Воронежской области официально подтвердил данную информацию. Как говорится в сообщении пресс-центра, 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ - недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина.
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Происшествия

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