Происшествия
РИА НовостиВ Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика
Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.
Известия 04:49
Политика
Сечин призвал «Транснефть» извиниться перед Шредером
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что "Транснефть" должна извиниться за свои комментарии на письмо экс-канцлера Германии Герхарда Шредера после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
ПРАЙМ вчера в 05:12
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Почему Брэд Питт не пьет после развода с Анджелиной Джоли
Брэд Питт провел полтора года, посещая собрания анонимных алкоголиков после подачи заявления о разводе.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Происшествия
Россиянку нашли в закопанном чемодане после свидания
В Санкт-Петербурге полицейские выкопали чемодан с телом маникюрщицы, пропавшей после свидания с другом по переписке.
Lenta.ru 05:52
Технологии
Экзоскелет Hyundai VEX в виде жилета облегчит работу на производствах
3DNews вчера в 15:34
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Политика
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.
РИА Новости 05:54
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Общество
Скворцова отреагировала на закон о продаже алкоголя до 21 года
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ждет вступления в силу закона, который будет запрещать людям до 21 года покупать алкоголь.
Газета.Ru 05:17
Футбол
Глушаков сравнил «Спартак» с переставшей плодоносить яблоней
«Спартак» стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить из-за того, что в нее залезли черви.
РБК 05:29
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 03 сентября в 10:56
Экономика
Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов
Письмо с анализом рисков (есть в распоряжении РБК), главный из которых — увеличение стоимости продукции для потребителей из-за инициативы Минпромторга по введению оборотных штрафов, было направлено в конце августа главе этого министерства Денису Мантурову, министру экономического развития Максиму Орешкину и вице-премьеру Константину Чуйченко.
РБК 02:01
Авто
Hyundai представит свой новый пикап в мае 2020 года
Компания Hyundai разрабатывает пикап для рынка США, который сейчас носит кодовое название NX4-OB. Дебют модели состоится в мае 2020 года.
32CARS.ru 02:53
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Авто
Как выглядит первый электрокар Porsche Taycan
Выход на рынок первого электрокара от Porsche под названием Taycan давно не был секретом: автомобиль тестировали, демонстрировали и продвигали на протяжение четырех лет, пока компания вела над ним работу.
TelecomDaily 03:27
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Политика
Молдавия не сможет быть членом НАТО, заявил Додон
Молдавский президент Игорь Додон заявил, что нейтральный статус страны не позволит ей стать членом какого-либо военного блока, включая НАТО.
Газета.Ru 05:06
Политика
Лидерство Запада заканчивается, заявил Путин
Всем понятно, что лидерство Запада заканчивается, а эффективную международную организацию невозможно представить без Индии и Китая, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 06:01
Происшествия
Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.
Любимый город 04:19
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Pravda.Ru вчера в 11:37