Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Политика Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.

Политика Сечин призвал «Транснефть» извиниться перед Шредером Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что "Транснефть" должна извиниться за свои комментарии на письмо экс-канцлера Германии Герхарда Шредера после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

Общество Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».

Шоу-бизнес Почему Брэд Питт не пьет после развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт провел полтора года, посещая собрания анонимных алкоголиков после подачи заявления о разводе.

Происшествия Россиянку нашли в закопанном чемодане после свидания В Санкт-Петербурге полицейские выкопали чемодан с телом маникюрщицы, пропавшей после свидания с другом по переписке.

Транспорт Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Политика Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

Политика Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17 Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.

Общество Скворцова отреагировала на закон о продаже алкоголя до 21 года Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ждет вступления в силу закона, который будет запрещать людям до 21 года покупать алкоголь.

Футбол Глушаков сравнил «Спартак» с переставшей плодоносить яблоней «Спартак» стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить из-за того, что в нее залезли черви.

Экономика Производители заявили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов Письмо с анализом рисков (есть в распоряжении РБК), главный из которых — увеличение стоимости продукции для потребителей из-за инициативы Минпромторга по введению оборотных штрафов, было направлено в конце августа главе этого министерства Денису Мантурову, министру экономического развития Максиму Орешкину и вице-премьеру Константину Чуйченко.

Авто Hyundai представит свой новый пикап в мае 2020 года Компания Hyundai разрабатывает пикап для рынка США, который сейчас носит кодовое название NX4-OB. Дебют модели состоится в мае 2020 года.

Транспорт Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.

Общество Греф призвал отменить школьные экзамены Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Политика Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.

Авто Как выглядит первый электрокар Porsche Taycan Выход на рынок первого электрокара от Porsche под названием Taycan давно не был секретом: автомобиль тестировали, демонстрировали и продвигали на протяжение четырех лет, пока компания вела над ним работу.

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Политика Молдавия не сможет быть членом НАТО, заявил Додон Молдавский президент Игорь Додон заявил, что нейтральный статус страны не позволит ей стать членом какого-либо военного блока, включая НАТО.

Политика Лидерство Запада заканчивается, заявил Путин Всем понятно, что лидерство Запада заканчивается, а эффективную международную организацию невозможно представить без Индии и Китая, заявил президент России Владимир Путин.

Происшествия Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.