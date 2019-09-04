Происшествия
РИА НовостиВ Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Политика
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Комсомольская правда вчера в 02:00
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Политика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия решила выделить РФ кредитную линию в размере $1 млрд на развитие регионов Дальнего Востока.
ТАСС 04:20
Наука
Ученые рассказали о полезной диете при рассеянном склерозе
Американские ученые провели исследование на предмет влияния диет на динамику состояния людей, больным рассеянным склерозом.
Территория новостей 02:32
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
В Иране судья расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки, назвав такой союз нежелательным.
9111.ru вчера в 09:07
Политика
Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.
РБК 03:40
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Армия и оружие
Боевики в Афганистане производят отравляющие вещества, заявили в ФСБ
Террористы организовали производство отравляющих веществ в Афганистане, сообщил начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.
РИА Новости 03:34
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Технологии
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников
Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.
Дни24 03:58
Авто
Hyundai выпустит новый пикап в мае 2020 года
Южнокорейская компания Hyundai выпустит свой первый среднеразмерный пикап с индексом NX4-OB в мае 2020 года.
Автоновости дня 02:43
Армия и оружие
МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии
Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
РИА Новости 03:40
Здоровье
Названы основные факторы развития рака
По словам Каприна, специалисты Всемирной организации здравоохранения вычислили три главные причины возникновения рака: курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.
Газета.Ru вчера в 12:54
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru вчера в 17:04
Происшествия
Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.
Любимый город 04:19