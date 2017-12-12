Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург

Пассажирский самолет сообщением Воронеж — Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Вылетевший в Питер самолёт экстренно сел в Воронеже

Вести Воронеж02:12

Запасной борт с пассажирами экстренно севшего в Воронеже самолета прибыл в Петербург

ТАСС08:14

Еще один самолет рейса Воронеж - Петербург совершил аварийную посадку

Интерфакс02:10

В Воронеже снова аварийно приземлился летевший в Петербург самолёт

78.ru02:27

«Некорректная работа источника электропитания». В «Руслайне» объясняют, почему самолёт из Воронежа не может второй день подряд долететь до Петербурга

Фонтанка.Ру07:41

Самолет, вылетевший из Воронежа в Петербург, благополучно приземлился после ЧП

Петербургский дневник02:54

В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург

РИА Новости01:54
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Политика

Медведчук заявил о скором обмене украинских и российских заключенных

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», личный друг президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что процесс российско-украинских переговоров об обмене удерживаемыми гражданами идет активно и близок к завершению.
Коммерсантъ 02:26
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

В кубанских СМИ в среду появилась публикация, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи.
ТАСС вчера в 16:29
Гаджеты

Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold

Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.
ITZine.ru 02:18
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика

Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

RT на русском 07:46
Культура

Третьяковка и Табакерка запускают совместный проект

Третьяковка запустит театральный проект с Владимиром Машковым.
Радио Культура 05:17
Политика

Джузеппе Конте сформировал новое правительство Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вновь возглавивший кабмин страны, сформировал новое правительство.
РБК вчера в 10:43
Происшествия

Минобороны России засудили за выстрел из танка по своим

Lenta.ru 07:52
Технологии

В сеть попала база данных пользователей Facebook

В сеть утекли 419 миллионов телефонных номеров пользователей, проживающих в США, Великобритании и во Вьетнаме.
Anonsens вчера в 23:40
Экономика

В Минфине выступили против запрета продажи алкоголя до 21 года

Минфин не согласен с Минздравом и считает, что повышение минимального возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года не даст положительного эффекта.
РБК 08:54
Шоу-бизнес

Гафта парализовало после инсульта

News.ru 04:31
Общество

Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33
Общество

Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Политика

Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ

РИА Новости 08:34
Политика

МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Экономика

Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий

В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой

Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
ТВ Центр 03:08
Политика

Премьер Малайзии не доверяет выводам ССГ о виновных в крушении MH17

Председатель правительства Малайзии Махатхир Мохамад сомневается в правильности выводов Совместной следственной группы, которая назвала виновных в крушении пассажирского самолёта Boeing MH17 в Донецкой области Украины в июле 2014 года.
REGNUM 02:56
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Общество

Французский суд разрешил петуху Морису петь по утрам

"Петух Морис сможет продолжать петь на острове Олерон!" - сообщил ведущий утреннего шоу на местном радио Alouette Николя Мезиль.
ТАСС 07:47
Здоровье

В Минздраве назвали причины повышенной смертности в зимний период

Повышение уровня смертности в зимний период могут вызывать перепады температуры, повышенная влажность и атмосферное давление, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов.
Ридус 05:31
Происшествия

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Экономика

Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Происшествия

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
ТК Звезда 03 сентября в 07:55
Экономика

Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России

Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Коммерсантъ 08:12
Культура

Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун

В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
Фонтанка.Ру 04:46
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 08:45
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