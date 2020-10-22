Путин заявил об отсутствии интереса к оценкам его роли в истории

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о возможном включении президентского срока Путина в новые российские учебники по истории говорил, что Путин не намерен лично влиять на этот вопрос и вмешиваться в работу преподавателей.