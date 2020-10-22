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Газета.Ru
Газета.Ru

В Воронеже могут повысить тарифы ЖКХ на 6,8%

Власти Воронежа в 2021 могут поднять тарифы ЖКХ на 6,8% вместо установленных правительством 4%. Об этом сообщает "Коммерсантъ". С таким предложением депутаты гордумы обратятся к губернатору Воронежской области Александру Гусеву.В источнике
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Вести Воронеж

«Об этом попросили воронежцы». Как депутаты объяснили стремление повысить тарифы на ЖКХ

Вести Воронежвчера в 16:00
Горком

Рост цен на услуги ЖКХ на 6,8% коснется полпроцента воронежцев

Горкомвчера в 07:33
Блокнот Воронеж

Кто из депутатов предал воронежцев в голосовании о повышении тарифов ЖКХ

Блокнот Воронежвчера в 14:30
Коммерсантъ Воронеж

Оппозиция гордумы Воронежа выступила против превышения допустимого уровня повышения платы за ЖКУ

Коммерсантъ Воронежвчера в 08:29
РИА Воронеж

Плата за коммуналку в Воронеже может вырасти на 6,8% в 2021 году

РИА Воронежвчера в 06:46
De Facto

Депутаты гордумы выступили за повышение тарифов ЖКХ для обновления коммунальных систем Воронежа

De Factoвчера в 13:42
Обозреватель Врн

Тарифы на ЖКУ поднимут в Воронеже еще на 6,8%

Обозреватель Врн21 октября в 14:36

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Путин заявил об отсутствии интереса к оценкам его роли в истории
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