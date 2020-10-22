В Воронеже могут повысить тарифы ЖКХ на 6,8%
Власти Воронежа в 2021 могут поднять тарифы ЖКХ на 6,8% вместо установленных правительством 4%. Об этом сообщает "Коммерсантъ". С таким предложением депутаты гордумы обратятся к губернатору Воронежской области Александру Гусеву.В источнике
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