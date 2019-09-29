Происшествия
REGNUMТок по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM. Сначала сообщения о ЧП появились в социальных сетях, затем информацию об этом подтвердили в мэрии.
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с чего всё началось
В Воронеже эвакуированы два подъезда девятиэтажного дома по улице Хользунова, 92. За сутки в доме произошло несколько пожаров из-за того, что сеть отопления оказалась под напряжением.Российская газета05:49
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Волейбол
Женская сборная России стала бронзовым призёром КМ по волейболу
RT на русском 03:35
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Автоспорт
Квят оценил свое выступление на Гран-при России в Сочи
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, выступающий в «Формуле-1», оценил свое выступление в итоговой гонке Гран-при России.
Нева Спорт 09:25
Армия и оружие
В Макеевке в ДНР было обнаружено самодельное взрывное устройство
Народная милиция ДНР сообщает о том, что в городе Макеевка было обнаружено самодельное взрывное устройство.
Новостной фронт 08:41
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 27 сентября в 11:39
Общество
ГУ МВД Москвы: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек
По данным ГУ МВД, в митинге принимают участие 20 тысяч человек, в то время как "Белый счетчик" показывает число участников 18,7 тысячи.
Российская газета 09:32
Космос
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Глава компании SpaceX Илон Маск представил широкой публике первый полностью собранный экземпляр космического корабля Starship, предназначенного для межпланетных перелетов.
Российская газета 07:52
Футбол
Спартак — Оренбург 0:0 (1-й тайм)
Футболисты московского "Спартака" защитник Самуэль Жиго и полузащитник Андре Шюррле не сыграют в матче 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter.
РИА Новости 08:38
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Происшествия
Чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке
Отмечается, что 35-летняя гражданка Германии вечером 26 сентября совершала променад в парке "Косинский", находящемся в округе Балашиха.
Газета.Ru 05:20
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Политика
В США может быть инициировано уголовное преследование Курта Волкера
Причиной может стать уголовное дело по факту конфликта интересов по аналогии с делом Пола Манафорта: получение лоббистских выплат от Петра Поторшенко в пользу Курта Волкера при исполнинии им дипломатических функций от имени США в рамках Минского процесса, сообщает ТГ-канал "Разведчик".
ИА REX 06:11
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика
Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков
Российская газета 06:32
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщение с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Единоборства
Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
В Москве в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) состоялся поединок Расула Мирзаева и Шамиля Шахбулатова, который закончился уже в первом раунде нокаутом Мирзаева.
Inc-news.ru вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Театры
Умер Марк Захаров, режиссер, подаривший нам «Обыкновенное чудо»
LentaChel.ru вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Общество
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»
Геммолог Ольга Радионова определила, какими "кристаллами" плачет девушка из Армении.
РИА Новости 08:13
Здоровье
Названы 5 признаков микроинсульта
Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.
Ридус вчера в 04:24
Общество
Скончался писатель Вячеслав Пьецух
Профиль 06:33
Происшествия
Смертельное ДТП в Симферополе: машина упала в подземный переход
В Симферополе в результате ночного ДТП погибла женщина и пострадали четыре человека.
РИА Новости Крым 05:28