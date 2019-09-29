В Воронеже эвакуированы два подъезда девятиэтажного дома по улице Хользунова, 92. За сутки в доме произошло несколько пожаров из-за того, что сеть отопления оказалась под напряжением.

с чего всё началось

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM. Сначала сообщения о ЧП появились в социальных сетях, затем информацию об этом подтвердили в мэрии.

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

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