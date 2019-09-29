Около 120 жителей двух подъездов многоэтажного дома в Воронеже пришлось эвакуировать из-за бьющих током и нагревающихся батарей, сообщает в воскресенье мэрия города.

В Воронеже по батареям отопления пустили электроток

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