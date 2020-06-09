Происшествия
Газета.RuВ Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". Один из пешеходов погиб на месте, двух женщин госпитализировали в больницу "Электроника". Они находятся в отделении интенсивной терапии.
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Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Экономика
Набиуллина рассказала о рекордно низкой прибыли банков в мае
Как сообщалось ранее, крупнейший российский банк — Сбербанк — смог увеличить чистую прибыль по сравнению с предыдущим месяцем благодаря росту процентных и комиссионных доходов, а также экономии на отчислениях в фонд страхования вкладов (45,1 против 11,5 млрд руб.).
Коммерсантъ 04:00
Происшествия
Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети
Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru вчера в 21:06
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Здоровье
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом
RT на русском 05:49
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru вчера в 10:28
Общество
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках
Конституционный суд России постановил предписать проведение митингов только на специальных площадках в виде гайд-парков.
Би-порт 06:15
Политика
Постпреды ЕС одобрили продление санкций против России
Напомним, ЕС и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины.
Коммерсантъ 07:19
Происшествия
В Саратове Lexus влетел в уже столкнувшиеся маршрутки
АиФ Саратов 07:28
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери
9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.
Летидор 07:30
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Политика
В Кремле указали на недопустимость ошибок на сайте про поправки в Конституцию
Неточности и ошибки на сайте дистанционного голосования по поправкам в Конституцию должны быть устранены, всё должно быть точно и безупречно, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:13
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
Политика
Лукашенко приедет в Москву на парад Победы
Lenta.ru 07:37
Общество
Вирусолог объяснил, когда снизится распространение COVID-19 в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что отчетливое снижение распространения новой коронавирусной инфекции начнется, скорее всего, через месяц, все зависит от того, как россияне будут соблюдать меры профилактики.
Журналистская правда 05:10
Происшествия
Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу
Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
РИА Новости 04:36
Транспорт
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
Российская газета 01:41
Авто
Обновленный LADA Largus официально сертифицирован
5 июня текущего года обновлённый Lada Largus получил Одобрение типа транспортного средства в России.
SpeedMe вчера в 13:11
Происшествия
Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске
По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром.
Газета.Ru 06:41
Общество
В Москве откроется ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC в связи с пандемией коронавируса объявила об открытии в Москве «ресторана будущего», где не будет кассиров и традиционных касс.
Мослента 06:35
Политика
Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября
Депутаты законодательного собрания Ростовской области в среду назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 13 сентября, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.
РИА Новости 07:00
Экономика
Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115%
Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.
Коммерсантъ 03:30
Экономика
С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поиск Google
Эксперт по кибербезопасности из Индии сообщил в сети интернет пользователям WhatsApp о том, что их личные данные попали в руки поисковика Google.
Evo-rus.com вчера в 08:51
Общество
В России резко подешевели медицинские маски
Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей.
Lenta.ru 06:06
Происшествия
Перечислены штрафы Ефремова за вождение
За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:32
Политика
Лукашенко пообещал в нужное время привести всех в чувство
В Белоруссии не допустят государственного переворота и майдана. Об этом сегодня, 10 июня, на очередном совещании заявил Александр Лукашенко.
Евразия Daily 07:36
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57