с чего всё началось

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". Один из пешеходов погиб на месте, двух женщин госпитализировали в больницу "Электроника". Они находятся в отделении интенсивной терапии.

Общество Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом. 43

Общество Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. 110

Армия и оружие Дезинфекцию полевого госпиталя в Чите проводят войска химзащиты Войска химзащиты ВВО три раза в день проводят дезинфекцию полевого госпиталя, размещённого в посёлке Каштак под Читой для помощи с лечением больных COVID-19. 2

Политика Меркель и Путин провели телефонные переговоры Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля. 105

Экономика Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115% Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.

Экономика Набиуллина рассказала о рекордно низкой прибыли банков в мае Как сообщалось ранее, крупнейший российский банк — Сбербанк — смог увеличить чистую прибыль по сравнению с предыдущим месяцем благодаря росту процентных и комиссионных доходов, а также экономии на отчислениях в фонд страхования вкладов (45,1 против 11,5 млрд руб.). 62

Экономика Глава ЦБ назвала сроки восстановления российской экономики Российская экономика восстановится от последствий пандемии коронавируса за несколько кварталов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе рассмотрения в Госдуме годового отчета Банка России за 2019 год. 21

Экономика Dior и другие люксовые марки обновил рекорд продаж в России Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд руб. против 2,428 млрд руб. в 2018-ом), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-ом к 2018-ому составил 31,8%, 2018-ый к 2017-ому — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине У актера есть взрослый сын Кирилл от экс-супруги Алисы Шер. Но на днях он решил рассказать о своей нынешней любимой женщине. 8

Экономика ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов "ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении. 12

Авто Skoda представила внедорожный универсал Octavia Scout Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.