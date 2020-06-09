Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". Один из пешеходов погиб на месте, двух женщин госпитализировали в больницу "Электроника". Они находятся в отделении интенсивной терапии.
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В отношении полицейского, сбившего пешеходов в Воронеже, возбудили дело

ТАССвчера в 19:10

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием полицейского в Воронеже

КП - Воронежвчера в 16:46

Очевидцы рассказали подробности страшной аварии на Ленинском проспекте

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 15:53

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новостивчера в 15:04

24-летний участковый сбил трех пешеходов на тротуаре в Воронеже

Блокнот Воронежвчера в 15:03

После смертельного ДТП с полицейским в Воронеже возбудили уголовное дело

РИА Воронежвчера в 17:17

Устроенное полицейским ДТП привело к уголовному делу в Воронеже

Вести Воронежвчера в 17:39
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
4,9K
Общество

Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК вчера в 20:11
26
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM вчера в 09:39
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
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Авто

Новый Subaru Crosstrek получит фейслифтинг и 2,5-литровый мотор

Что касается моторной гаммы, то в 2021 году она пополнится 2,5-литровым бензиновым оппозитником на 182 л.с. Версии с таким мотором обзаведутся приставкой Sport в названии, иной отделкой салона и шайбой выбора режима движения X-Mode.
SpeedMe вчера в 12:38
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Здоровье

Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве

В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями.
РБК вчера в 20:00
1
Политика

Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг

РИА Новости 08 июня в 08:22
1,6K
Футбол

Арустамян: «В понедельник Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»

Евро-футбол.ру 07 июня в 09:37
2
Авто

Летом автомобилистов России затронут три нововведения

Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
Новые автомобили 08 июня в 03:01
88
Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
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Армия и оружие

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
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Политика

Путина в США назвали «самым последовательным сторонником демократии»

Отмечается, что ограничения, введённые иностранными государствами, подтолкнули Путина выбрать для России курс на достижение экономической независимости.
Цензуры.Нет вчера в 11:08
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Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме.
Страна Советов on-line вчера в 11:50
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
1,7K
Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
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Происшествия

В Красноярске мужчина убил сожительницу и её пятилетнюю дочь

Городские новости. Красноярск вчера в 23:37
1
Футбол

«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-Петербурге

Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
Город55.ру вчера в 07:54
Общество

Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS

Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.
Lenta.ru вчера в 21:26
38
Политика

WP: США готовы покинуть ДСНВ, но рассматривают все варианты

В свою очередь, спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что возможность продлить ДСНВ есть, но это "неверные рамки для будущего".
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество

Диетолог дал рекомендации по выбору качественной клубники

Online47.ru вчера в 19:53
1
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
13
Здоровье

В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз

Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
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Здоровье

До 1 июля Омская область победит коронавирус, заявила Ирина Солдатова

Общее число инфицированных в регионе постепенно приближается к двум тысячам и, как заявляет Солдатова, Омская область вышла на плато по коронавирусу.
РИА ОмскПресс вчера в 19:05
54
Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru вчера в 09:41
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Политика

США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
News.ru 08 июня в 06:23
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Происшествия

Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель службы доставки Сергей Захаров.
РБК вчера в 20:37
31
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым

Газета.Ru вчера в 14:42
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Общество

Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 08 июня в 06:46
3,8K
Гаджеты

Младшие модели Apple MacBook первыми откажутся от процессоров Intel

Ближе к концу этого месяца, как на днях сообщило агентство Bloomberg, компания Apple объявит о переводе своих компьютеров семейства Mac под управлением macOS на использование процессоров собственной разработки, использующих ARM-совместимую архитектуру.
3DNews вчера в 23:48
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Общество

Беглов рассказал о скором открытии парикмахерских и бань в Петербурге

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой адресной поддержки в рамках госпрограммы для петербургских предприятий ОПК.
Мойка78 вчера в 15:05
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Главное