Происшествия
RT на русскомВ Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов
По предварительным данным, 24-летний участковый уполномоченный одного из отделов полиции МВД «в свободное от работы время», находясь в личном автомобиле, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трёх пешеходов.
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