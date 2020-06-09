Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". Один из пешеходов погиб на месте, двух женщин госпитализировали в больницу "Электроника". Они находятся в отделении интенсивной терапии.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось
По информации Следственного комитета
, признаки алкогольного опьянения у полицейского отсутствовали, для более точного исследования у него были взяты образцы крови.
Вести.Ru03:04

Подробнее о событии

В Воронеже задержали полицейского, устроившего ДТП с одним погибшим и двумя ранеными

КП - Воронеж03:37

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новостивчера в 15:04

В Воронеже задержали полицейского, сбившего трех человек на тротуаре

ТАСС03:31

Сбивший пешеходов участковый отказался давать показания в Воронеже

Блокнот Воронеж04:18

Участковый, сбивший людей на Ленинском проспекте в Воронеже, отказался давать показания

РИА Воронеж03:56

В Воронеже задержали устроившего смертельное ДТП участкового

Вести Воронеж03:19

Воронежский участковый, сбивший трёх пешеходов, отказался давать показания

МОЁ! Оnline Воронеж04:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:43, Ашберн
Общество

В Омской области примут решение об изменении режима самоизоляции

Завтра, 11 июня, в Омске пройдет оперативный штаб, на котором власти примут решение о продлении, ужесточении или отмене режима самоизоляции.
Город55.ру 01:51
36
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Известия 04:28
Экономика

Для российских пенсионеров готовят новые льготы

На рассмотрение Государственной Думы поступили законопроекты, устанавливающие новые льготы для пенсионеров.
РИА Оренбуржье вчера в 07:22
206
Кино

HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Известия 00:45
51
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
2,9K
Экономика

Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью

Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью Инициативы по расширению протекционизма в госзаказе, набравшие популярность на фоне «коронавирусного» спада в экономике, пока свелись к точечной поддержке импортозамещения лишь в электронной промышленности.
Коммерсантъ вчера в 18:32
3
Космос

В НАСА пожаловались на дорогую доставку грузов и экипажей на МКС

Взгляд.ру 04:30
551
Происшествия

Ефремов решил не обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста

Условиями домашнего ареста являются запреты выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.
ТАСС 03:15
243
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
178
Происшествия

В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме

Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
3K
Общество

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
285
Финансы

Пекин приступил к распродаже госдолга США из-за обесценивания доллара

Как сообщает Sohu, китайские власти, не дожидаясь обесценивания американской валюты, приступили к распродаже государственного долга Соединенных Штатов.
Городовой 03:17
568
Экономика

Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики

Несколько кварталов потребуется российской экономике для восстановления после ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.
ИА Красная Весна 03:47
20
Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
19
Армия и оружие

США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС

Истребители F-22 ВВС США поднимали в воздух для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС близ границы России и Соединенных Штатов Америки, следует из сообщения Минобороны России.
РИА Новости 04:36
Политика

Путин подписал закон о создании регистра граждан

Президент Владимир Путин подписал закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
Право.ру 08 июня в 08:40
2,7K
Армия и оружие

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
161
Общество

Попова заявила о сохранении «масочного режима» по всей России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "масочный режим", независимо от снятия ограничений, сохраняется во всех регионах России.
Газета.Ru 01:32
350
Экономика

В Петербурге окончательно утвердили «антикоронавирусный» бюджет

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:16 — REGNUM В Петербурге депутаты Законодательного собрания утвердили в третьем чтении корректировку бюджета 2020 года, которую провели в связи с последствиями коронавирусной пандемии, передает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:16
Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва вчера в 02:53
1,9K
Футбол

ЦСКА отказался от идеи приглашения Вагнера Лава

Бразильский нападающий Вагнер Лав не перейдёт в ЦСКА.
Свободная Пресса вчера в 14:28
Авто

«КамАЗ» выпустит конкурента «БелАЗу»

Грузоподъёмность составит порядка 50 тонн.
Tvoe-avto.com 07 июня в 05:58
53
Общество

Собянин отменил пропускной режим, самоизоляцию и график прогулок

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции, пропускную систему и график пропусков, которые были введены для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 08 июня в 14:32
5,3K
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
159
Происшествия

В администрации закрытого алтайского поселка начались обыски

В администрации закрытого административно-территориального образования "Сибирский" Алтайского края идут обыски.
Российская газета 03:50
2
Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
429
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина собирается покинуть страну вместе с сыном

После чего монарх со скандалом развелся с беременной Воеводиной и она вернулась в Россию, где проживает одна воспитывая годовалого сына.
Paparazzi.ru 04:34
Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика вчера в 05:42
15
Здоровье

Назван период максимальной заразности коронавируса

По предварительным результатам проведенных в США и Германии исследований, люди с легкими и умеренными симптомами COVID-19 заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни.
РИА Новости 01:57
3
ещё по теме
Главное