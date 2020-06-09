Происшествия
Газета.RuВ Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". Один из пешеходов погиб на месте, двух женщин госпитализировали в больницу "Электроника". Они находятся в отделении интенсивной терапии.
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с чего всё началось
По информации Следственного комитета, признаки алкогольного опьянения у полицейского отсутствовали, для более точного исследования у него были взяты образцы крови.Вести.Ru03:04
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Общество
В Омской области примут решение об изменении режима самоизоляции
Завтра, 11 июня, в Омске пройдет оперативный штаб, на котором власти примут решение о продлении, ужесточении или отмене режима самоизоляции.
Город55.ру 01:51
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Известия 04:28
Экономика
Для российских пенсионеров готовят новые льготы
На рассмотрение Государственной Думы поступили законопроекты, устанавливающие новые льготы для пенсионеров.
РИА Оренбуржье вчера в 07:22
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Экономика
Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью
Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью Инициативы по расширению протекционизма в госзаказе, набравшие популярность на фоне «коронавирусного» спада в экономике, пока свелись к точечной поддержке импортозамещения лишь в электронной промышленности.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Происшествия
Ефремов решил не обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста
Условиями домашнего ареста являются запреты выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.
ТАСС 03:15
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме
Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
Финансы
Пекин приступил к распродаже госдолга США из-за обесценивания доллара
Как сообщает Sohu, китайские власти, не дожидаясь обесценивания американской валюты, приступили к распродаже государственного долга Соединенных Штатов.
Городовой 03:17
Экономика
Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики
Несколько кварталов потребуется российской экономике для восстановления после ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.
ИА Красная Весна 03:47
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС
Истребители F-22 ВВС США поднимали в воздух для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС близ границы России и Соединенных Штатов Америки, следует из сообщения Минобороны России.
РИА Новости 04:36
Политика
Путин подписал закон о создании регистра граждан
Президент Владимир Путин подписал закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
Право.ру 08 июня в 08:40
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Общество
Попова заявила о сохранении «масочного режима» по всей России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "масочный режим", независимо от снятия ограничений, сохраняется во всех регионах России.
Газета.Ru 01:32
Экономика
В Петербурге окончательно утвердили «антикоронавирусный» бюджет
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:16 — REGNUM В Петербурге депутаты Законодательного собрания утвердили в третьем чтении корректировку бюджета 2020 года, которую провели в связи с последствиями коронавирусной пандемии, передает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:16
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Футбол
ЦСКА отказался от идеи приглашения Вагнера Лава
Бразильский нападающий Вагнер Лав не перейдёт в ЦСКА.
Свободная Пресса вчера в 14:28
Авто
«КамАЗ» выпустит конкурента «БелАЗу»
Грузоподъёмность составит порядка 50 тонн.
Tvoe-avto.com 07 июня в 05:58
Общество
Собянин отменил пропускной режим, самоизоляцию и график прогулок
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции, пропускную систему и график пропусков, которые были введены для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 08 июня в 14:32
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
В администрации закрытого алтайского поселка начались обыски
В администрации закрытого административно-территориального образования "Сибирский" Алтайского края идут обыски.
Российская газета 03:50
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина собирается покинуть страну вместе с сыном
После чего монарх со скандалом развелся с беременной Воеводиной и она вернулась в Россию, где проживает одна воспитывая годовалого сына.
Paparazzi.ru 04:34
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика вчера в 05:42
Здоровье
Назван период максимальной заразности коронавируса
По предварительным результатам проведенных в США и Германии исследований, люди с легкими и умеренными симптомами COVID-19 заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни.
РИА Новости 01:57