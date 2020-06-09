с чего всё началось

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". Один из пешеходов погиб на месте, двух женщин госпитализировали в больницу "Электроника". Они находятся в отделении интенсивной терапии.

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 2,9K

Экономика Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью Инициативы по расширению протекционизма в госзаказе, набравшие популярность на фоне «коронавирусного» спада в экономике, пока свелись к точечной поддержке импортозамещения лишь в электронной промышленности. 3

Происшествия Ефремов решил не обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста Условиями домашнего ареста являются запреты выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. 243

Происшествия В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.

Политика Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". 3K

Общество Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек). 285

Экономика Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики Несколько кварталов потребуется российской экономике для восстановления после ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. 20

Общество В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову. 19

Армия и оружие США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС Истребители F-22 ВВС США поднимали в воздух для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС близ границы России и Соединенных Штатов Америки, следует из сообщения Минобороны России.

Экономика В Петербурге окончательно утвердили «антикоронавирусный» бюджет Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:16 — REGNUM В Петербурге депутаты Законодательного собрания утвердили в третьем чтении корректировку бюджета 2020 года, которую провели в связи с последствиями коронавирусной пандемии, передает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.

Футбол ЦСКА отказался от идеи приглашения Вагнера Лава Бразильский нападающий Вагнер Лав не перейдёт в ЦСКА.

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 159

Шоу-бизнес Оксана Воеводина собирается покинуть страну вместе с сыном После чего монарх со скандалом развелся с беременной Воеводиной и она вернулась в Россию, где проживает одна воспитывая годовалого сына.

Наука Археологи нашли предшественника Великой китайской стены Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой. 15