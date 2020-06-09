Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

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